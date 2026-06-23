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Messi nói gì khi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup?

Thứ Ba, 10:41, 23/06/2026
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VOV.VN - Lionel Messi bày tỏ cảm xúc sau khi lập cú đúp giúp Argentina thắng Áo 2-0 và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Lionel Messi là người hùng giúp Argentina giành chiến thắng 2-0 trước Áo, qua đó sớm vượt qua vòng bảng World Cup 2026 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Trước đó, Lionel Messi đã lập hat-trick giúp Argentina thắng Algeria 3-0 ở ngày ra quân.

Cú đúp vào lưới Áo đưa Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công. Đồng thời, siêu sao người Argentina cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 với 5 bàn thắng.

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Messi ghi cú đúp giúp Argentina thắng Áo 2-0. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Lionel Messi chia sẻ: “Tôi thực sự rất hạnh phúc. Trên hết là niềm vui chiến thắng. Đây là trận đấu rất khó khăn và toàn đội đã chiến đấu cật lực để có được 3 điểm. Tôi rất vui khi đội nhà sớm giành vé đi tiếp. Kết quả này cũng giúp chúng tôi có tâm lý thoải mái hơn”.

Theo Lionel Messi, Argentina đã trải qua một trận đấu chặt chẽ và có cường độ cao với Áo. Tuy nhiên, toàn đội Argentina đã thực hiện thành công ý đồ chiến thuật để giành chiến thắng và sớm có vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Lionel Messi cũng khẳng định, bản thân luôn tận hưởng niềm vui chơi bóng nhưng không thể hài lòng khi đã bỏ lỡ quả phạt đền trước Áo: “Tôi rất tức giận vì mình đã đá hỏng phạt đền. Tôi đã thực hiện một cú sút tồi. Nhưng thật may, chúng tôi vẫn có thể kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng”.

Tình huống đá hỏng phạt đền của Lionel Messi diễn ra ngay phút thứ 9. Sau đó, siêu sao này đã lập cú đúp ở phút 38 và 90+5 để giúp Argentina thắng Áo 2-0. Tại lượt trận cuối bảng J, Argentina sẽ gặp Jordan lúc 9h ngày 28/6.

Hoàng Long/VOV.VN
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