“Messi Thái” Chanathip duy trì kỷ lục vô tiền khoáng hậu trước ĐT Việt Nam

Trong lịch sử đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan, Chanathip Songkrasin luôn là cái tên mang lại sự khác biệt lớn. Trước trận đấu diễn ra tối 29/9, tiền vệ sinh năm 1993 đã có 5 lần chạm trán ĐT Việt Nam ở cấp độ ĐTQG và chưa một lần nếm mùi thất bại.

Và tại sân Si Jalak Harupat, “Messi Thái” tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng lên con số 6 trận bất bại trước ĐT Việt Nam, gồm 4 chiến thắng và 2 trận hòa.

Chanathip Songkrasin nối dài chuỗi thành tích ấn tượng lên 6 trận bất bại trước ĐT Việt Nam. (Ảnh: HT)

Ở trận đấu này, Chanathip được HLV Anthony Hudson tin tưởng trao băng đội trưởng và xếp đá chính ngay từ đầu. Tiền vệ của Thái Lan nhanh chóng trở thành trung tâm trong lối chơi khi kiểm soát nhịp độ khu trung tuyến.

Với kỹ thuật khéo léo, khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp và tư duy chiến thuật sắc bén, Chanathip giúp Thái Lan duy trì thế chủ động. Chanathip liên tục kéo giãn đội hình Việt Nam và tạo điều kiện để các đồng đội phía trên khai thác khoảng trống.

Dù không trực tiếp ghi bàn, dấu ấn của Chanathip vẫn xuất hiện trong nhiều tình huống quan trọng. Các bàn thắng của Sarach Yooyen và pha lập công ấn định tỷ số 2-0 ở phút bù giờ của Chaiyaphon đều đến từ nền tảng kiểm soát mà Chanathip tạo ra.

Chanathip tạo ra rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ ĐT Việt Nam. (Ảnh: HT)

Sau trận, Chanathip chia sẻ niềm vui khi đội nhà giành chiến thắng trước một đối thủ mạnh. Chanathip nhấn mạnh Thái Lan đã chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu đúng đấu pháp để đạt kết quả tốt nhất.

Tiền vệ 33 tuổi cũng khẳng định chiến thắng không đến từ nỗ lực cá nhân mà là thành quả của tập thể. “Điều quan trọng là chúng tôi tuân thủ chiến thuật và chiến đấu đến giây cuối cùng”, đội trưởng ĐT Thái Lan cho biết.

Chiến thắng 2-0 giúp Thái Lan có 6 điểm tuyệt đối sau hai trận và sớm giành quyền vào chung kết tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.