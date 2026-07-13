Messi tự tin đối đầu với tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026

Đội tuyển Argentina nhọc nhằn vượt qua Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026 với tỉ số 3-1 sau 120 phút thi đấu. Đại diện Nam Mỹ sẽ gặp tuyển Anh ở vòng bán kết trong hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch.

Chia sẻ với truyền thông về hành trình của Argentina ở World Cup 2026, Messi cho rằng: “Thật tuyệt khi người dân Argentina tận hưởng niềm vui này giống như chúng tôi. Tập thể này đã khiến mọi người quen với những điều không bình thường. Sau khi vô địch World Cup và giành mọi danh hiệu, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì đẳng cấp, góp mặt trong top 4 và lại có mặt ở một trận bán kết World Cup. Điều đó không hề bình thường, vì vậy chúng tôi phải biết tận hưởng”.

Messi sẽ có lần đầu đối đầu với tuyển Anh trong màu áo đội tuyển quốc gia (Ảnh: Reuters).

Siêu sao 39 tuổi cũng cho rằng: “Argentina đã phải chờ rất lâu mới một lần nữa vô địch thế giới. Vì thế, mọi thành quả sau đó đều cần được trân trọng. Bây giờ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho trận bán kết”.

Ở bán kết, Argentina sẽ đối đầu với tuyển Anh, đây cũng là lần đầu tiên Messi chạm trán “Tam Sư” trong màu áo đội tuyển quốc gia. Messi cho biết: “Tôi biết về những trận Argentina gặp Anh trong quá khứ chủ yếu qua băng hình và những câu chuyện lịch sử, đặc biệt là World Cup 1986, nhưng thế hệ hiện tại đã quen với việc chỉ tập trung vào trận đấu, bất kể đối thủ là ai.

Đối đầu với tuyển Anh luôn rất đặc biệt vì họ là một cường quốc bóng đá. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp họ ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sẽ coi đây là một trận bán kết World Cup với một đối thủ rất mạnh và chuẩn bị thật tốt để tiếp tục cạnh tranh”.

Trận đấu giữa Anh vs Argentina tại bán kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h ngày 16/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.