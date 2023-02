Messi viết tâm thư tri ân mọi người sau khi giành giải The Best 2022

Sáng nay (28/2), Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã tổ chức Gala trao giải The Best 2022. Ở hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất, Messi đã vượt qua 2 đồng nghiệp Mbappe và Benzema để ẵm giải thưởng cao quý này.

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp Messi giành giải The Best. Trước đó, tiền đạo người Argentina đã giành giải vào năm 2019. Hiện tại, chân sút thuộc biên chế của PSG cùng với Ronaldo (2016, 2017) và Lewandowski (2020, 2021) là 3 cầu thủ giành nhiều giải The Best nhất.

Messi giành giải The Best 2022 (Ảnh: Reuters).

Ngay sau khi giành giải The Best, Messi đã viết tâm thư tri ân người hâm mộ trên trang cá nhân của mình. Messi cho biết: “Cảm ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện để tôi giành được giải thưởng này. Xin gửi đến Liên đoàn Bóng đá Argentina, gửi đến gia đình và bạn bè của tôi cũng như 45 triệu người Argentina đã tin tưởng chúng tôi.

Đồng thời xin chúc mừng tất cả những người chiến thắng và giành giải thưởng FIFA The Best, đặc biệt là HLV Scaloni và Emiliano Martínez, những người xứng đáng được giải thưởng danh giá này”.

Messi năm nay đã 35 tuổi, nhưng tiền đạo người Argentina vẫn thi đấu với phong độ rất cao. Anh hiện đã ghi được 17 bàn thắng, 16 kiến tạo sau 28 trận ra sân cho PSG ở mùa giải năm nay./.