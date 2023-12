MMA LION Championship 11: Lộ diện người kế thừa đai vô địch Nguyễn Trần Duy Nhất

Danh sách các trận đấu Buổi tối - 20h00: 65kg nam: Nghiêm Văn Ý vs. Felipe Ventzki Negochadle – Tranh đai vô địch 70kg nam: Bàn Văn Hoàng vs. Kamil Michal Nguyễn Văn - Tranh đai vô địch 60kg nam: Bùi Trường Sinh vs. Robson De Oliveira Soares – Tranh đai vô địch 84kg nam: Trần Quốc Toản vs. Phạm Công Minh – Tranh đai vô địch 56kg nữ: Dương Thị Thanh Bình vs. Bianka Balajti – Tranh đai vô địch 56kg nam: Đỗ Huy Hoàng vs. Lê Huy Hoàng 56kg nam: Phạm Bá Hợi vs. Phạm Ngọc Cảnh Buổi chiều - 14h00: 60kg nam: Trần Ngọc Lâm vs. Dư Văn Thuận 77kg nam: Lê Trương Quảng Lâm vs. Đỗ Thành Chương 56kg nam: Nguyễn Phú Quý vs. Trình Hữu Minh 56kg nữ: Lê Nguyễn Khánh Linh vs. Trần Trà My 65kg nam: Nguyễn Bá Nhì vs. Quàng Văn Minh 65kg nam: Nguyễn Trung Hải vs. Phạm Thanh Ngân.