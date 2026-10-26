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MU cân nhắc sa thải HLV Carrick, lộ diện ứng viên thay thế

Thứ Hai, 08:21, 26/10/2026
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VOV.VN - Theo ESPN, MU đang cân nhắc sa thải HLV Carrick sau trận thua Bournemouth. Eddie Howe và Julian Nagelsmann nằm trong danh sách những ứng viên tiềm năng tiếp quản đội chủ sân Old Trafford.

MU cân nhắc sa thải HLV Carrick sau chuỗi trận thất vọng

MU của HLV Carrick gây thất vọng lớn khi thua 0-3 trước Bournemouth tại vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 ngay trên sân nhà. Trước đó, “Quỷ đỏ” cũng để thua Como 1-4 tại Champions League.

Đội chủ sân Old Trafford đang trải qua 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Đội bóng hiện đứng thứ 16 tại Ngoại hạng Anh 2026/2027, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

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MU cân nhắc sa thải HLV Carrick (Ảnh: Reuters).

Theo thông tin từ ESPN, ban lãnh đạo MU đã bắt đầu xem xét những ứng viên có thể thay Carrick. Eddie Howe, cựu HLV Newcastle United, và Julian Nagelsmann, cựu HLV đội tuyển Đức, là hai cái tên đáng chú ý. Cả hai hiện chưa dẫn dắt đội bóng nào.

Ngoài ra, Kieran McKenna, cựu HLV Ipswich Town, cũng nằm trong nhóm ứng viên được quan tâm. Ông từng gây ấn tượng trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo MU vào mùa hè năm 2024, trước khi CLB quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Erik ten Hag. Bên cạnh đó, HLV Antonio Conte, người chia tay Napoli hồi mùa hè, được cho là sẵn sàng đàm phán nếu nhận được lời đề nghị từ đội bóng thành Manchester.

Carrick lên tiếng giữa tin đồn bị MU sa thải

Sau thất bại trước Bournemouth, HLV Carrick thừa nhận ông hiểu áp lực hiện tại nhưng chưa biết ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định như thế nào. HLV Carrick cho biết: “Tôi hoàn toàn hiểu tình hình hiện tại. Thành thật mà nói, tôi không mong đợi một quyết định cụ thể nào. Tôi vẫn tiếp tục công việc như bình thường.

Tôi yêu nơi này và sẽ luôn làm những gì mình cho là tốt nhất cho CLB. Dù bất kỳ quyết định nào được đưa ra, tôi vẫn giữ quan điểm đó. Tôi không dự đoán điều gì theo hướng này hay hướng khác”.

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PV/VOV.VN
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