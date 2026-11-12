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MU chính thức sa thải HLV Carrick, tiến gần chữ ký của HLV Pochettino

Thứ Năm, 18:10, 12/11/2026
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VOV.VN - MU chính thức sa thải HLV Michael Carrick sau khởi đầu thất vọng ở mùa giải 2026/2027.

MU chính thức sa thải HLV Michael Carrick

Trong thông báo mới nhất của MU, đội bóng này đã quyết định sa thải HLV Michael Carrick. Thông báo nêu rõ: “MU xác nhận Michael Carrick đã rời vị trí HLV trưởng của đội một nam”.

Trong thông báo, Quỷ đỏ ghi nhận những đóng góp của nhà cầm quân người Anh khi giúp đội bóng cán đích thứ ba Ngoại hạng Anh mùa trước, với 12 chiến thắng trong 17 trận cuối cùng và giành số điểm nhiều nhất giải đấu trong giai đoạn này.

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MU sa thải HLV Michael Carrick (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, phong độ sa sút ở mùa giải hiện tại khiến ban lãnh đạo MU quyết định thay đổi. Sau 15 trận trên mọi đấu trường, Carrick chỉ giúp đội bóng giành ba chiến thắng. Tại Ngoại hạng Anh, Quỷ đỏ mới có một lần ca khúc khải hoàn và rơi xuống nhóm xuống hạng. Trận đấu cuối cùng của Carrick trên cương vị HLV trưởng là màn hòa 4-4 đầy kịch tính với Aston Villa. 

HLV Pochettino tiến gần ghế nóng tại Old Trafford

Theo thông tin từ ESPN, HLV Mauricio Pochettino hiện là ứng viên hàng đầu thay thế Carrick. MU đã liên hệ với Liên đoàn Bóng đá Mỹ để đàm phán về khả năng giải phóng hợp đồng của chiến lược gia người Argentina.

Điều khoản giải phóng hợp đồng của Pochettino được cho là trị giá 10 triệu USD. Chi phí dành cho đội ngũ trợ lý, trong đó có trợ lý Jesus Perez, có thể tăng thêm khoảng 2 triệu USD.

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MU đang tiến hành đàm phán với HLV Pochettino (Ảnh: Reuters).

HLV Pochettino từng dẫn dắt Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain và Chelsea. Nhà cầm quân này hiện vẫn đảm nhiệm công việc tại đội tuyển Mỹ và dự kiến dẫn dắt đội bóng thi đấu hai trận gặp Haiti vào ngày 14 và 17/11, trong khuôn khổ tứ kết CONCACAF Nations League.

Nếu đạt thỏa thuận, HLV Pochettino sẽ tiếp quản MU trước giai đoạn quan trọng của mùa giải. Trận đấu tiếp theo của Quỷ đỏ là chuyến làm khách trước Liverpool tại Anfield ngày 22/11.

MU bất ổn trên băng ghế huấn luyện

Carrick từng được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền hồi tháng 1/2026, sau khi Ruben Amorim bị sa thải. Ông tạo dấu ấn ngay trận ra mắt khi giúp MU đánh bại Man City 2-0, sau đó giành 12 chiến thắng trong 17 trận còn lại của mùa giải.

Thành tích đưa đội bóng cán đích thứ ba Ngoại hạng Anh và giành vé trở lại Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2023 giúp HLV Carrick được bổ nhiệm chính thức. Ông ký hợp đồng có thời hạn hai năm vào tháng 5/2026.

Tuy nhiên, MU nhanh chóng sa sút khi bước vào mùa giải mới. Đội bóng bất ngờ thua Hull City 0-2 ở vòng mở màn, sau đó bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Thất bại 1-4 trước Como tại Champions League và trận thua Bournemouth 0-3 trên sân nhà khiến HLV Carrick chịu sức ép lớn

HLV Carrick rời Old Trafford cũng đồng nghĩa MU đã thay HLV giữa mùa trong ba mùa giải liên tiếp. Trước đó, Erik ten Hag bị sa thải vào tháng 10/2024, Ruben Amorim rời ghế vào tháng 1/2026 và giờ đến lượt Carrick chia tay đội bóng.

PV/VOV.VN
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