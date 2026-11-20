Theo lịch thi đấu vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/2027, MU sẽ có màn so tài với Liverpool trong trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 22/11. Đây cũng sẽ là trận đấu ra mắt của HLV Pochettino trên cương vị dẫn dắt Quỷ đỏ.

HLV Pochettino trong buổi tập của các cầu thủ MU. (Ảnh: MUTV).

Trước vòng 11, MU đang xếp thứ 18 với 8 điểm sau 10 trận. Tuy nhiên đến thời điểm trận đấu MU gặp Liverpool, nửa đỏ thành Manchester rất có thể sẽ tụt xuống vị trí cuối cùng.

Lý do là bởi các đội xếp sau MU hiện tại như Sunderland và Crystal Palace sẽ thi đấu vòng 11 sớm hơn MU một ngày và nếu các đội bóng này có kết quả tốt, MU sẽ chính thức xuống cuối bảng.

Cụ thể, trong trường hợp Sunderland thắng Aston Villa và Crystal Palace thắng Coventry, MU sẽ chính thức bị bỏ lại phía sau ở đáy bảng xếp hạng.

Đây là những kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra nếu xét theo quá trình chuẩn bị với mục tiêu vùng vẫy, thoát hiểm của Crystal Palace và Sunderland trong quãng thời gian FIFA Days vừa qua.

Trận đấu Liverpool vs MU tại vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/2027 sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi lúc 23h30 ngày 22/11/2026 theo giờ Việt Nam.

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