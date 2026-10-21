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MU đón cứu tinh trở lại trước cuộc quyết đấu ở Cúp C1 châu Âu

Thứ Tư, 09:24, 21/10/2026
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VOV.VN - MU chào đón sự trở lại của trung vệ Matthijs de Ligt trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trước trận gặp Como tại Cúp C1 châu Âu.

Trung vệ Matthijs de Ligt nhiều khả năng sẽ tái xuất trong đội hình của MU ở chuyến làm khách Como tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 23h45 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam.

Cuối tuần qua, Matthijs de Ligt đã trở lại trên băng ghế dự bị của MU trong trận hòa Leeds 1-1 tại Ngoại hạng Anh nhưng chưa được HLV Michael Carrick tung vào sân.

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Matthijs de Ligt cùng toàn đội MU di chuyển tới Italia làm khách của Como. (Ảnh: CLB)

Trước đó, Matthijs de Ligt đã phải phẫu thuật và rời xa sân cỏ tới 11 tháng vì chấn thương lưng. Sự trở lại của trung vệ người Hà Lan đến đúng thời điểm MU đang khủng hoảng lực lượng, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Danh sách chấn thương của MU đang có trung vệ Lisandro Martinez, trung vệ Ayden Heaven, hậu vệ Luke Shaw, hậu vệ Patrick Dorgu, tiền vệ Kobbie Mainoo, tiền vệ Manuel Ugarte, tiền đạo Marcus Rashford và tiền đạo Benjamin Sesko. Ngoài ra, trung vệ Leny Yoro đang bị treo giò tại Cúp C1 châu Âu vì tấm thẻ đỏ trong trận thua Atletico Madrid 0-2.

Nói về sự trở lại của Matthijs de Ligt, HLV Michael Carrick cho biết: "Thật tuyệt khi cậu ấy có thể tái xuất. Cậu ấy đã thể hiện sự kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ trong quá trình gần 1 năm điều trị chấn thương. Hiện tại, cậu ấy đã khỏe mạnh và ở trạng thái sẵn sàng, cũng như thể hiện tốt trong những buổi tập gần đây".

Hiện tại, MU đang có chuỗi 6 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường (3 hòa, 3 thua). Thầy trò HLV Michael Carrick đang rất khát thắng trước Como để dập tắt khủng hoảng và mở rộng cơ hội đi tiếp ở Cúp C1 châu Âu.

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Hoàng Long/VOV.VN
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