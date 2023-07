MU thua đậm đối thủ yếu trước khi so tài với Real Madrid

MU có chuỗi 3 trận thắng giao hữu hè 2023 trước khi bước vào so tài với Wrexham. Tuy nhiên, do vào ngày mai (27/7), Quỷ đỏ có trận đại chiến với Real Madrid nên ở cuộc so tài này, HLV Erik Ten Hag đã tung ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Đáng chú ý nhất có lẽ là sự góp mặt của Jonny Evans trong đội hình xuất phát.

Do tung đội hình phụ vào sân nên MU đã không tạo được thế trận tốt trước đối thủ. Đó là lý do mà Quỷ đỏ bị dẫn trước 2-0 sau 36 phút bóng lăn. Trước khi hiệp 1 khép lại, MU kịp có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

MU thua đậm Wrexham trước màn so tài với Real Madrid (Ảnh: MUFC).

Tuy nhiên, ngay ở đầu hiệp 2, MU phải chơi thiếu người khi Daniel Gore nhận thẻ đỏ. Trọng tài cho rằng cầu thủ của MU đã có pha vào bóng ác ý nên rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu.

Do chơi thiếu người nên MU lại càng khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Không những vậy, sự hớ hênh của hàng thủ còn khiến đại diện của Ngoại hạng Anh nhận thêm bàn thua ở phút 69, qua đó nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 1-3.

Đây là trận thua đầu tiên của MU ở loạt giao hữu hè 2023. Theo lịch, thầy trò HLV Erik Ten Hag sẽ đối đầu với Real Madrid trong trận giao hữu tiếp theo vào lúc 7h30 ngày mai 27/7.