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MU trả giá cực đắt sau trận thắng cảm xúc trước AS Roma ở Cúp C1 châu Âu

Thứ Tư, 12:02, 04/11/2026
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VOV.VN - MU chịu tổn thất lớn về lực lượng sau trận thắng ngược dòng cảm xúc trước AS Roma ở lượt trận 4 vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Âu 2026/27 diễn ra rạng sáng 4/11 trên sân vận động Old Trafford.

Sáng 4/11, MU có màn ngược dòng đầy cảm xúc khi tiếp đón AS Roma trên sân Old Trafford ở lượt 4 vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Âu 2026/27. Dù bị đánh giá thấp hơn vì phong độ sa sút, thầy trò HLV Michael Carrick vẫn tạo nên chiến thắng 3-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn từ rất sớm.

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MU ngược dòng đánh bại AS Roma ở Cúp C1 châu Âu 2026/27 (Ảnh: Reuters)

Đội chủ nhà khởi đầu đầy khó khăn khi để Roma ghi 2 bàn chỉ trong 17 phút đầu tiên. Tuy nhiên, MU không buông xuôi mà vùng lên mạnh mẽ, với bàn rút ngắn tỷ số trên chấm 11m của Bruno Fernandes trước khi Matheus lập cú đúp để hoàn tất màn lội ngược dòng.

Chiến thắng này giúp MU chấm dứt chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Sau 4 lượt trận ở Cúp C1 châu Âu, Quỷ đỏ có 6 điểm và vươn lên vị trí thứ 17/36 trên bảng xếp hạng.

Dẫu vậy, đội chủ sân Old Trafford phải trả giá bằng chấn thương của tiền vệ Carlos Baleba. Ngay sau khi hiệp hai bắt đầu, cầu thủ người Cameroon có pha đoạt bóng ấn tượng, bứt tốc vượt qua hàng phòng ngự Roma và hướng về phía khung thành đối phương.

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Carlos Baleba gặp chấn thương trong trận đấu với AS Roma (Ảnh: Reuters)

Khi đang đứng trước cơ hội tạo ra tình huống tấn công nguy hiểm, Baleba bất ngờ khựng lại vì đau ở vùng gân khoeo. Tiền vệ 22 tuổi cố gắng bước đi trước khi ngã xuống sân trong khu vực cầu môn.

Đội ngũ y tế MU lập tức vào sân kiểm tra và hỗ trợ cầu thủ này, trước khi dìu Baleba rời sân trong tình trạng đau đớn. Hình ảnh Baleba gần như bật khóc khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

HLV Michael Carrick cũng không mang đến những thông tin tích cực khi cập nhật tình hình học trò. Chiến lược gia người Anh cho biết: “Carlos Baleba gặp chấn thương gân khoeo. Chúng tôi sẽ phải đánh giá tình trạng chấn thương cụ thể, nhưng những nhận định ban đầu không mấy khả quan”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Baleba mới có 7 lần ra sân trên mọi đấu trường. Chấn thương vừa gặp phải có thể khiến tiền vệ 22 tuổi phải nghỉ thi đấu đến hết năm, dù thời gian hồi phục chính xác vẫn cần chờ kết quả kiểm tra chuyên sâu.

Một tổn thất khác đến từ Matheus Cunha, người sẽ bị treo giò ở lượt trận tiếp theo tại Cúp C1 châu Âu 2026/27. Tiền đạo người Brazil nhận thẻ đỏ do hai thẻ vàng sau khi cởi áo ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới Roma, qua đó chắc chắn vắng mặt trong chuyến làm khách trước Sporting Lisbon ở lượt 5 ngày 26/11.

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Matheus Cunha hóa người hùng giúp MU giữ lại 3 điểm tại Old Trafford (Ảnh: Reuters)

Trước mắt, MU sẽ hướng sự tập trung đến cuộc tiếp đón Aston Villa trên sân Old Trafford lúc 23h30 ngày 8/11. Đây là trận đấu cuối cùng của Quỷ đỏ trước khi các giải đấu cấp CLB tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung ĐTQG trong dịp FIFA Days tháng 11.

Quách Khiêm/VOV.VN
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