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MU trở lại thi đấu khi World Cup 2026 chưa kết thúc

Thứ Tư, 08:00, 08/07/2026
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VOV.VN - MU chính thức trở lại thi đấu ở tour giao hữu hè ngay trong quãng thời gian diễn ra World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu đã công bố, MU sẽ khởi động tour du đấu hè 2026 bằng trận giao hữu với Wrexham tại Helsinki (Phần Lan) vào lúc 22h00 ngày 18/7. Đáng chú ý, thời điểm này World Cup 2026 vẫn chưa khép lại.

Sau trận mở màn, Quỷ đỏ sẽ tiếp tục thi đấu tổng cộng 5 trận giao hữu để chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027. Đây là giai đoạn quan trọng giúp HLV Michael Carrick đánh giá lực lượng và hoàn thiện chiến thuật trước khi bước vào chiến dịch chính thức.

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MU chuẩn bị bước vào tour du đấu hè 2026. (Ảnh: Reuters)

Tâm điểm của tour du đấu là hai cuộc đối đầu liên tiếp trên đất Thụy Điển. Ngày 1/8, MU chạm trán Atletico Madrid tại Stockholm, trước khi đối đầu PSG tại Gothenburg vào ngày 8/8 trong những màn thử lửa đầy chất lượng.

Chưa dừng lại ở đó, đội chủ sân Old Trafford sẽ gặp Leeds United tại sân Croke Park (Dublin, Ireland) vào ngày 12/8. Khép lại tour giao hữu, MU sẽ chạm trán AC Milan tại Wroclaw (Ba Lan) vào ngày 15/8. Đây được xem là bài kiểm tra cuối cùng trước khi Quỷ đỏ bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng.

Đáng chú ý, dù nhận được nhiều lời mời từ các đối tác châu Á, MU vẫn quyết định không tổ chức du đấu tại khu vực này. Thay vào đó, Quỷ đỏ lựa chọn tập trung hoàn toàn vào thị trường châu Âu nhằm tối ưu lịch trình di chuyển và chuyên môn.

Về nhân sự, một số cầu thủ không tham dự World Cup 2026 như Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko hay Patrick Dorgu có thể hội quân sớm. Trong khi đó, các tuyển thủ trở về từ World Cup sẽ cần thêm thời gian nghỉ ngơi, khiến lực lượng MU ở giai đoạn đầu chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Lịch thi đấu giao hữu hè 2026 của MU

18/7 22:00 MU vs Wrexham

24/7 23:00 Rosenborg vs MU

1/8 20:00 MU vs Atletico Madrid

8/8 22:00 PSG vs MU

13/8 01:30 MU vs Leeds

15/8 21:45 AC Milan vs MU

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