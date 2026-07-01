Mỹ lần đầu tiết lộ cách bảo vệ an ninh cho đội tuyển Iran tại World Cup 2026

Những thông tin chỉ được tiết lộ sau khi đại diện Tây Á khép lại hành trình ở giải đấu, hé lộ cách Washington xử lý một trong những thách thức an ninh và ngoại giao nhạy cảm nhất của kỳ World Cup năm nay, khi lần đầu tiên trong lịch sử một đội tuyển đến từ quốc gia đang trong tình trạng đối đầu quân sự với Mỹ thi đấu ngay trên đất Mỹ.

Giám đốc điều hành Lực lượng đặc trách Nhà Trắng về World Cup 2026 Andrew Giuliani cho biết, chính quyền Mỹ đã xây dựng một phương án riêng nhằm bảo đảm an toàn cho đội tuyển Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran.

Theo ông Andrew Giuliani, Nhóm đặc nhiệm Nhà Trắng đã phải cân nhắc giữa yêu cầu bảo đảm an ninh trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran và mục tiêu duy trì tính công bằng của giải đấu. Vì vậy, phía Mỹ đã lựa chọn phương án để đội tuyển Iran đóng quân tại thành phố Tijuana của Mexico và chỉ di chuyển sang Mỹ ngay trước các trận đấu.

Iran bị loại từ vòng bảng khi nằm ngoài nhóm thứ 3 có thành tích tốt nhất (Ảnh: Reuters).

Theo ông Giuliani, khoảng cách từ Tijuana tới Los Angeles, nơi đội tuyển Iran thi đấu, chỉ khoảng 27 phút bay, giúp đội tuyển Iran vừa hạn chế thời gian lưu trú trên lãnh thổ Mỹ, vừa vẫn có đủ điều kiện thi đấu và tập luyện như các đội tuyển khác. Sau khi hai đợt di chuyển đầu tiên diễn ra an toàn, phía Mỹ quyết định nới lỏng kế hoạch và cho phép đội tuyển Iran lưu lại Seattle thêm một ngày sau trận đấu cuối cùng tại đây.

Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh mục tiêu của kế hoạch là tạo ra một "sân chơi bình đẳng" cho tất cả các đội tuyển, bất kể tình hình chính trị giữa các quốc gia. Theo ông, Mỹ không muốn các cầu thủ phải chịu ảnh hưởng bởi những căng thẳng ngoại giao ngoài sân cỏ.

Đại diện FBI cũng cho biết việc bảo vệ đội tuyển Iran được triển khai theo cùng tiêu chuẩn với tất cả các đội tuyển khác. Công tác an ninh bao gồm bảo vệ nơi đóng quân, sân tập, các tuyến đường di chuyển, đồng thời điều tra ngay lập tức mọi thông tin đe dọa nhằm vào đội tuyển hoặc người hâm mộ. FBI phối hợp chặt chẽ với FIFA, lực lượng cảnh sát địa phương và các cơ quan liên bang để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình đội tuyển Iran thi đấu tại Mỹ.

Ông Giuliani tiết lộ, một trong những khoảnh khắc khiến ông ấn tượng nhất là phát biểu của đội trưởng tuyển Iran Mehdi Taremi sau trận đấu đầu tiên gặp New Zealand tại Los Angeles. Theo lời thuật lại của ông, đội trưởng Iran cho rằng việc được thi đấu trên đất Mỹ là "một vinh dự". Quan chức Nhà Trắng đánh giá đây là một phát biểu "rất dũng cảm" trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Tehran vẫn đang căng thẳng.

Ông cũng tiết lộ sau trận đấu thứ hai tại Los Angeles, đội tuyển Iran đã để lại một lời nhắn cho ban tổ chức. Dù không công bố nội dung cụ thể, ông Giuliani cho rằng hành động này cho thấy các cầu thủ Iran đến Mỹ với mong muốn duy nhất là được thi đấu, chứ không phải mang theo những bất đồng chính trị.

Trong khi đó, HLV trưởng Amir Ghalenoei cho rằng đội tuyển Iran là "đội bóng bị đối xử bất công nhất" tại World Cup 2026. Ông cho biết các quy định hạn chế đi lại giữa Tijuana (Mexico) và các thành phố đăng cai ở Mỹ, việc nhiều thành viên ban huấn luyện và hậu cần không được cấp thị thực, cùng những khó khăn trong công tác chuẩn bị đã ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đội tuyển.