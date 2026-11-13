Nghịch lý Cúp C1 Đông Nam Á khiến bóng đá Việt Nam ở vào thế tiến thoái lưỡng nan

Sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa tối 11/11, ĐT Việt Nam xác nhận chia tay 4 cầu thủ thuộc biên chế CA TP.HCM gồm Patrik Lê Giang, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường để trở về CLB chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Buriram United vào ngày 18/11 trên sân Bình Dương.

ĐT Việt Nam sớm chia tay 4 cầu thủ thuộc biên chế CA TP.HCM gồm Patrik Lê Giang, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường (Ảnh: Hoài Thương)

Thoạt nhìn, đây là quyết định khiến ĐT Việt Nam chịu thiệt về lực lượng. Olaha Mạnh Đức vừa ghi bàn trong ngày ra mắt đội tuyển, Lê Giang Patrik mang đến thêm lựa chọn ở vị trí thủ môn, còn Nhật Minh và Quốc Cường cũng là những nhân tố được ban huấn luyện trao cơ hội thử sức.

Nhưng đặt vào hoàn cảnh của CA TP.HCM, việc đón các cầu thủ trở lại cũng là nhu cầu chính đáng. Đội bóng này chỉ còn một ngày để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại Cúp C1 Đông Nam Á, trong khi Buriram United không phải đối thủ mà họ có thể xem nhẹ.

ĐT Việt Nam và CA TP.HCM cùng chịu thiệt vì lịch thi đấu

Điểm đáng trách trong câu chuyện này không nằm ở quyết định trả quân của ĐT Việt Nam hay mong muốn có lực lượng tốt nhất từ CA TP.HCM. Vấn đề thực sự nằm ở cách Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 sắp xếp lịch thi đấu quá sát với thời điểm kết thúc FIFA Days tháng 11/2026.

Theo khuyến cáo của FIFA, các trận đấu cấp CLB nên được tổ chức sau ít nhất 48 giờ kể từ khi kết thúc đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Đây không phải một lưu ý mới xuất hiện sau sự việc của bóng đá Việt Nam, bởi FIFA đã đưa ra những khuyến cáo tương tự từ tháng 10/2026 nhằm hạn chế tình trạng cầu thủ phải di chuyển, thi đấu liên tục giữa hai cấp độ.

Thế nhưng, lịch thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á lại đặt các CLB vào tình cảnh chỉ một ngày sau khi FIFA Days khép lại đã phải bước vào tranh tài. Với những đội bóng có nhiều tuyển thủ quốc gia, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chẳng khác nào một bài toán không có đáp án trọn vẹn.

CA TP.HCM là trường hợp điển hình. Đội bóng cần Lê Giang Patrik, Olaha Mạnh Đức, Nhật Minh và Quốc Cường để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Buriram United, nhưng những cầu thủ này cũng vừa được HLV Kim Sang Sik triệu tập nhằm phục vụ kế hoạch của ĐT Việt Nam.

Olaha Mạnh Đức chỉ mất 21 phút để có bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐT Việt Nam (Ảnh: Như Đạt)

Nếu giữ người ở lại đội tuyển, CA TP.HCM sẽ gặp bất lợi lớn về nhân sự khi bước vào sân chơi khu vực. Ngược lại, nếu trả cầu thủ về CLB, ĐT Việt Nam lại mất đi những phương án chuyên môn quan trọng trước trận đấu với Kyrgyzstan.

Đó là lựa chọn mà cả hai phía đều không mong muốn. Đội tuyển cần lực lượng mạnh nhất để hoàn thiện quá trình thử nghiệm, đánh giá nhân sự trong dịp FIFA Days, còn CA TP.HCM cũng có trách nhiệm bảo vệ cơ hội cạnh tranh của mình ở một giải đấu quốc tế.

Đặc biệt, Olaha Mạnh Đức vừa có màn ra mắt đáng chú ý khi ghi bàn vào lưới Đài Bắc Trung Hoa. Một trận đấu nữa trong màu áo ĐT Việt Nam sẽ giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu đánh giá tiền đạo này, nhưng việc Olaha Mạnh Đức trở lại CLB cũng là điều dễ hiểu khi CA TP.HCM cần chuẩn bị cho trận đấu chỉ diễn ra sau đó một ngày.

Câu chuyện càng đáng chú ý khi CA TP.HCM còn có những cầu thủ trẻ đang khoác áo U23 Việt Nam tại giải U23 Quốc tế 2026, gồm Đinh Quang Kiệt, Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Đức Phú và Williams Minh Hoàng. Đây đều là những nhân tố có giá trị chuyên môn đối với đội bóng chủ quản, đồng thời nằm trong kế hoạch phát triển lực lượng trẻ của bóng đá Việt Nam.

Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng đang thi đấu tốt cùng U23 Việt Nam tại giải U23 Quốc tế 2026 (Ảnh: HT)

Đinh Quang Kiệt từng góp mặt tại ASEAN Cup 2026, trong khi Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng vừa tham dự FIFA ASEAN Cup. Họ cũng là những gương mặt được kỳ vọng đóng góp cho U23 Việt Nam ở các mục tiêu như U23 Đông Nam Á và SEA Games 2027.

Lịch thi đấu cần hài hòa lợi ích, thay vì buộc các bên phải lựa chọn

Thực tế, xung đột lợi ích giữa ĐTQG và CLB không phải câu chuyện mới xuất hiện trong bóng đá Việt Nam. Từ những tranh luận về lịch V-League phải gián đoạn để phục vụ đội tuyển U23 năm 2024, đến những lo ngại về việc các CLB không nhả người cho các giải đấu trẻ không thuộc FIFA Days, bài toán cân bằng lợi ích vẫn liên tục được đặt ra.

Tháng 4/2024, khi U23 Việt Nam chuẩn bị dự vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar, câu chuyện các CLB từ chối nhả cầu thủ từng trở thành chủ đề đáng chú ý. U23 Thái Lan và U23 Indonesia cũng rơi vào tình cảnh thiếu hụt lực lượng vì nhiều đội bóng không đồng ý để cầu thủ hội quân, kể cả những CLB trong nước lẫn châu Âu.

Nhìn ra thế giới, mâu thuẫn giữa CLB và ĐTQG thậm chí từng tạo nên những cuộc đối đầu căng thẳng hơn nhiều. Tháng 9/2021, các CLB Ngoại hạng Anh từng tuyên bố không để một số cầu thủ Nam Mỹ và châu Phi trở về phục vụ ĐTQG vì lo ngại quy định cách ly phòng chống COVID-19.

HLV Ole Gunnar Solskjaer khi ấy thậm chí nhấn mạnh Edinson Cavani cần ở lại Manchester United và hiểu rõ trách nhiệm với đội bóng đang trả lương cho mình. Đó là ví dụ cho thấy lợi ích của CLB và đội tuyển đôi khi khó có thể dung hòa, ngay cả ở những nền bóng đá phát triển.

Tuy nhiên, bóng đá không thể chỉ giải quyết những xung đột ấy bằng cách yêu cầu một bên nhường nhịn bên còn lại. Lịch thi đấu cần được xây dựng trên sự tính toán tổng thể, đặc biệt với những giải đấu cấp CLB diễn ra trong hoặc ngay sau các đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Khuyến cáo của FIFA về khoảng nghỉ ít nhất 48 giờ sau FIFA Days càng cho thấy đây là vấn đề cần được các nhà tổ chức quan tâm. Nếu các giải đấu khu vực vẫn xếp lịch quá sát, những CLB có nhiều tuyển thủ sẽ tiếp tục rơi vào cảnh thiếu thời gian chuẩn bị, còn các đội tuyển cũng khó duy trì lực lượng ổn định.

Trong câu chuyện hiện tại, VFF và ban huấn luyện ĐT Việt Nam cũng cần được nhìn nhận ở góc độ khó khăn của người làm chuyên môn. HLV Kim Sang Sik muốn có đội hình mạnh nhất để thử nghiệm, đánh giá nhân sự trong dịp FIFA Days tháng 11, nhưng ông cũng hiểu rằng các CLB cần cầu thủ để hoàn thành nhiệm vụ ở những giải đấu quốc tế.

HLV Kim Sang Sik thừa nhận gặp không ít khó khăn trong quá trình lựa chọn nhân sự cho ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2026 (Ảnh: Như Đạt)

Việc đội tuyển chấp nhận trả 4 cầu thủ cho CA TP.HCM có thể khiến kế hoạch chuyên môn bị ảnh hưởng, nhưng đó cũng là cách chia sẻ trách nhiệm với một đại diện bóng đá Việt Nam.

Kim Sang Sik vẫn có cơ sở để tiếp tục thử nghiệm những gương mặt mới. Asian Cup 2027 đã được điều chỉnh lịch tổ chức sang giai đoạn 23/12/2027 đến 21/1/2028, thay vì kế hoạch ban đầu từ ngày 7/1 đến 5/2/2027, qua đó giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có thêm thời gian xây dựng lực lượng.

Ngay từ danh sách triệu tập tháng 11, ông Kim đã thể hiện ý định làm mới đội tuyển bằng những gương mặt như Olaha Mạnh Đức, Lương Chí Khải, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Lê Phát. Chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa mang đến những tín hiệu tích cực, nhưng việc thiếu một số nhân tố ở trận gặp Kyrgyzstan cũng có thể mở ra cơ hội cho những cầu thủ khác.

Bộ mặt mới mẻ của ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11/2026 (Ảnh: Hoài Thương)

HLV Kim Sang Sik từng thừa nhận gặp nhiều khó khăn trong quá trình lựa chọn nhân sự, bởi đội hình có nhiều thay đổi, thời gian chuẩn bị ngắn và một số cầu thủ chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Dẫu vậy, đội tuyển vẫn có thể tận dụng hoàn cảnh này để kiểm chứng chiều sâu lực lượng, thay vì xem việc trả quân là một tổn thất không thể bù đắp.

Bóng đá Việt Nam cần những đội tuyển mạnh, nhưng cũng cần những CLB đủ sức cạnh tranh ở đấu trường quốc tế. Muốn cả hai cùng tiến lên, trước hết lịch thi đấu phải tạo điều kiện để họ song hành, thay vì buộc nhau san sẻ những gì đáng lẽ không cần phải đánh đổi.

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