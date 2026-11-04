Ngoại binh Hải Phòng FC lên tuyển thi đấu dịp FIFA Days tháng 11/2026

Theo danh sách triệu tập mới nhất, trung vệ Esteban Orozco của Hải Phòng FC tiếp tục có mặt trong thành phần ĐTQG Guinea Xích Đạo thi đấu dịp FIFA Days tháng 11/2026 ở vòng loại AFCON 2027.

Esteban Orozco trong màu áo Hải Phòng FC. (Ảnh: VPF).

Trước đó ở loạt trận tháng 9, tháng 10/2026, Orozco cũng đã ra sân thi đấu 2 trận khi ĐTQG Guinea Xích Đạo chạm trán Sierra Leone và đội tuyển CHDC Congo.

Orozco là một trong những trụ cột nơi hàng thủ của ĐT Guinea Xích Đạo. Trước khi sang Việt Nam thi đấu cho Hải Phòng FC ở mùa bóng 2026/2027, trung vệ này đã có hơn 40 lần ra sân cho đội tuyển châu Phi.

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Kể từ đầu mùa, Orozco đã ra sân thi đấu trọn vẹn 540 phút của 6 vòng đấu đã qua cho Hải Phòng FC ở V-League và thể hiện phong độ tương đối ổn định. Sự có mặt của Orozco giúp hàng thủ Hải Phòng FC chắc chắn hơn khá nhiều so với mùa giải trước.

Theo kế hoạch, Orozco sẽ thi đấu nốt trận vòng 7 V-League khi Hải Phòng FC đấu SLNA trước khi trở về tập trung ĐTQG Guinea Xích Đạo thi đấu dịp FIFA Days tháng 11/2026 ở vòng loại AFCON 2027 với hai trận gặp Zimbabwe vào các ngày 12 và 16/11.