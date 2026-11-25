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Tại FIFA U17 World Cup 2026, Lê Sỹ Bách để lại dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số trong trận ra quân gặp U17 Bỉ. Từ một tình huống phạt góc được dàn xếp, tiền đạo trẻ có pha di chuyển thông minh, băng cắt ở cột gần rồi sử dụng má ngoài chân trái đưa bóng vào lưới đối phương.

Chia sẻ với truyền thông FIFA, chân sút thuộc lò đào tạo PVF cho biết đây là pha bóng mà bản thân đã nhiều lần tập luyện nhưng chưa thể thực hiện thành công trong các trận đấu trước đó.

U17 Việt Nam gây ấn tượng ở U17 World Cup 2026 sau 2 lượt trận (Ảnh: VFF).

“Thấy phía trước có khoảng trống khá lớn nên sau đó em đã bứt tốc đi vào và chờ đợi tình huống tạt bóng. Minh Thủy tạt bóng và em đã cắt được ở cột 1, sau đó dùng má ngoài hất quả bóng vào trong cầu môn.

Chúng em đã tập khá nhiều tình huống phạt góc và thực hiện nhiều lần, không ghi được bàn thắng nhưng lần này đã làm được. Khi thấy lưới tung lên, em cảm thấy rất hạnh phúc bởi ghi được bàn thắng đầu tiên tại World Cup”, Sỹ Bách nhớ lại.

Bàn thắng vào lưới U17 Bỉ không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn trở thành kỷ niệm đặc biệt trong hành trình của tiền đạo sinh năm 2009 tại giải đấu lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17.

Lê Sỹ Bách nói gì sau trận hòa kịch tính trước U17 New Zealand?

Bên cạnh dấu ấn cá nhân, Sỹ Bách cũng nhắc đến trận hòa 3-3 đầy cảm xúc trước U17 New Zealand. Theo tiền đạo của PVF, tinh thần đoàn kết và sự động viên từ ban huấn luyện cùng người hâm mộ đã giúp U17 Việt Nam vượt qua những thời điểm khó khăn.

“Trận gặp U17 New Zealand rất khó khăn. Đội liên tục bị dẫn bàn trước nhưng chúng em đã không bỏ cuộc. Sự động viên của ban huấn luyện, cổ vũ gần, xa của khán giả đã giúp chúng em nắm tay nhau để vượt qua và cả 3 lần đều gỡ hòa được”, Sỹ Bách chia sẻ.

Tiền đạo trẻ đánh giá FIFA U17 World Cup 2026 là trải nghiệm quý giá đối với bản thân và các đồng đội. Việc được đối đầu với những đội tuyển mạnh giúp các cầu thủ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Khát vọng thi đấu tại V-League và khoác áo ĐT Việt Nam

Sau những trải nghiệm tại FIFA U17 World Cup 2026, Lê Sỹ Bách xác định tiếp tục nỗ lực tập luyện, duy trì niềm đam mê và từng bước nâng cao năng lực chuyên môn. Tiền đạo sinh năm 2009 cũng không giấu khát vọng được thi đấu ở những cấp độ cao hơn trong tương lai.

“Sau giải đấu này, em sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu thật tốt. Em nỗ lực để giữ được nhiệt huyết và mong được thi đấu ở V-League cũng như ĐTQG tham dự các giải đấu lớn hơn”, Sỹ Bách bày tỏ.