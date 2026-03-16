中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

"Người nhện" Hồ Văn Ý trở lại, ĐT futsal Việt Nam quyết thắng ĐT futsal Thái Lan

Thứ Hai, 11:41, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ môn Hồ Văn Ý tái xuất trong danh sách ĐT futsal Việt Nam tập trung cho giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra vào tháng 4 tại Thái Lan.

Nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra vào đầu tháng 4 tới tại Thái Lan, ĐT futsal Việt Nam đã chính thức hội quân trở lại với 20 cầu thủ được triệu tập.

Đáng chú ý trong danh sách là sự tái xuất của thủ môn Hồ Văn Ý. Thủ thành kỳ cựu của futsal Việt Nam đã vắng mặt ở đội tuyển trong thời gian qua do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Các cầu thủ vừa tham dự VCK futsal châu Á 2026 tiếp tục là chủ lực trong đội hình ĐT futsal Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Việc gọi lại Hồ Văn Ý cho thấy kỳ vọng của HLV trưởng Diego Giustozzi đối với kinh nghiệm và đẳng cấp của thủ môn này. Nếu đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên môn và đảm bảo thể trạng, Hồ Văn Ý sẽ là sự bổ sung quan trọng cho khung gỗ của đội tuyển futsal Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Bên cạnh đó, ở vị trí thủ môn còn có sự góp mặt của Nguyễn Quốc Giàu (sinh năm 2009). Thủ thành trẻ được trao cơ hội tập trung cùng đội tuyển nhằm rèn giũa chuyên môn và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, chuẩn bị cho tương lai.

Về cơ bản, lực lượng từng tham dự VCK futsal châu Á 2026 tiếp tục được HLV Diego Giustozzi tin tưởng sử dụng trong đợt tập trung lần này. Những cái tên như Gia Hưng, Công Viên, Mạnh Dũng, Đa Hải hay Ngọc Ánh đều là các cầu thủ có chuyên môn tốt, từng nhiều lần thi đấu quốc tế và thể hiện bản lĩnh trận mạc.

Danh sách ĐT futsal Việt Nam tham dự Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026

Theo kế hoạch, ĐT futsal Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 16/3 tại TP.HCM. Trong giai đoạn tập luyện trong nước, ban huấn luyện sẽ tập trung nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật, đồng thời hướng tới việc cải thiện khả năng tổ chức tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự so với giải đấu châu lục vừa qua.

Sau giai đoạn chuẩn bị trong nước, ĐT futsal Việt Nam sẽ sang Thái Lan tập huấn trước khi bước vào giải đấu chính thức. Tại đây, thầy trò HLV Diego Giustozzi dự kiến có 2 trận giao hữu với hai CLB futsal hàng đầu của Thái Lan là Hong Yen Takam và Blackpearl. Trong đó, Hong Yen Takam là đội bóng từng 3 lần liên tiếp vô địch Thai League. Ban huấn luyện kỳ vọng các trận đấu tập này sẽ giúp đội tuyển rà soát lực lượng, kiểm nghiệm lối chơi cũng như điều chỉnh chiến thuật trước khi bước vào giải.

Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 6/4 đến 12/4/2026. Sau khi ĐT Campuchia rút lui, giải đấu còn 8 đội, chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. ĐT futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng Myanmar, Timor Leste và chủ nhà Thái Lan.

Theo đánh giá chuyên môn, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng được dự báo sẽ mang tính quyết định cho ngôi đầu bảng, khi hai đội được đánh giá cao hơn các đối thủ còn lại. Với lực lượng hiện có cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu của thầy trò HLV Diego Giustozzi là giành quyền vào trận chung kết của giải đấu năm nay.

Lịch thi đấu giải futsal Đông Nam Á 2026
PV/VOV.VN
Tag: ĐT futsal Việt Nam giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Sôi động Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026
VOV.VN - LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) thông báo điều chỉnh lịch thi đấu giải Futsal Đông Nam Á 2026 sau khi ĐT Futsal Campuchia rút lui.

VOV.VN - ĐT futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng đậm trước ĐT futsal nữ Indonesia ở trận tranh hạng Ba giải futsal nữ Đông Nam Á 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá