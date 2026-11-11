Nguyễn Minh Tâm và lời tri ân xúc động sau bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan

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Nguyễn Minh Tâm tỏa sáng rực rỡ

Chia sẻ với truyền thông sau khi tỏa sáng giúp U23 Việt Nam thắng 3-0 U23 Thái Lan, Nguyễn Minh Tâm không giấu được niềm vui. Cầu thủ trẻ cho biết toàn đội đã thực hiện tốt những yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra, qua đó tạo nên chiến thắng ý nghĩa.

“Hiện tại, tôi cảm thấy rất vui khi ghi bàn trong màu áo đội tuyển, đồng thời cũng rất vui với những nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi đã thực hiện tốt những yêu cầu mà ban huấn luyện đề ra. Chiến thắng hôm nay là chiến thắng dành cho cả đất nước Việt Nam”, Minh Tâm chia sẻ.

Minh Tâm tỏa sáng rực rỡ trong trận đấu với U23 Thái Lan (Ảnh: HT).

Tiền vệ U23 Việt Nam cũng cho biết bản thân không đặt nặng áp lực khi bước vào sân thi đấu. Thay vào đó, anh tập trung phát huy khả năng của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Tôi chỉ nghĩ phải cố gắng hết sức, phát huy những gì mình có thể làm được và đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của ban huấn luyện để có một trận đấu trọn vẹn, cống hiến cho khán giả”, Minh Tâm nói.

Đáng chú ý, khi được hỏi về thần tượng bóng đá, Minh Tâm đưa ra câu trả lời giản dị nhưng giàu cảm xúc: “Thần tượng của tôi chính là bố”.

Cầu thủ này cũng tiết lộ những cảm xúc đặc biệt mỗi khi ghi bàn và lý giải hành động ôm đồng đội để chia sẻ niềm vui sau khi lập công. “Từ nhỏ, tôi đã nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của mọi người. Nhưng đến bây giờ, những người đó không còn nữa. Vì vậy, mỗi bàn thắng ghi được, tôi đều muốn dành tặng cho họ”, Minh Tâm xúc động chia sẻ.