Nguyên nhân khiến Liverpool thất bại ở mùa giải 2022/23

Liverpool vừa kết thúc mùa giải 2022/23 bằng trận hòa 4-4 trước Southampton tại vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh. Đây là lần hiếm hoi thầy trò HLV Jurgen Klopp không còn mục tiêu trong lần ra sân cuối cùng của một mùa bóng.

Ở mùa giải trước, The Kop giành được 2 chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh và Cúp FA. Nhưng chỉ 1 năm sau, đội chủ sân Anfield trắng tay toàn tập trên mọi đấu trường, đứng thứ 5 tại Ngoại hạng Anh và không được dự Cúp C1 châu Âu mùa giải 2023/24.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự trồi sụt của Liverpool và đa số đến từ chính đội bóng này.

Liverpool vừa trải qua mùa giải nhiều biến động (Ảnh: Reuters)

Bất ổn về nhân sự

Trước khi mùa giải 2022/23 khởi tranh, Liverpool đã chia tay Sadio Mane – ngôi sao góp công lớn trong hàng loạt danh hiệu Lữ đoàn đỏ giành được ở các mùa giải trước đó.

Khi mùa giải vừa khởi tranh, “cơn bão” chấn thương lại ập tới đội bóng thành phố cảng. Với việc Thiago, Jota, Firmino, Luis Diaz hay cả Nunez thường xuyên vắng mặt vì lý do sức khỏe, HLV Jurgen Klopp hiếm khi có trong tay những quân bài tốt nhất.

Thế chỗ những ngôi sao trên trong đội hình của The Kop là những Harvey Elliott, Curtis Jones hay Stefan Bajcetic còn non nớt kinh nghiệm, trong khi Keita hay Chamberlain không đạt yêu cầu về chuyên môn. Do đó, không quá bất ngờ khi họ liên tục nhận về những thất bại.

Liverpool nhận "bão chấn thương" ở mùa giải 2022/23 (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh những ca chấn thương, sự sa sút phong độ của một số trụ cột như Alexander-Arnold, Fabinho, Matip hay Van Dijk cũng ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của Liverpool. Theo đánh giá của Whoscored, tại Ngoại hạng Anh 2022/23, 4 cầu thủ này chỉ đạt điểm trung bình trong cả mùa giải lần lượt 7.11, 6.71, 6.50 và 6.97 điểm, trong khi mùa trước họ đạt 7.52, 7.00, 7.36 và 7.18 điểm.

Những quân bài vốn được HLV Jurgen Klopp tin tưởng nhất đôi khi lại trở thành điểm yếu của Lữ đoàn đỏ.

HLV Jurgen Klopp “bí bài”

Việc mất đi một số cầu thủ quan trọng đã vô tình làm lộ sự bế tắc trong cách vận hành chiến thuật của HLV Jurgen Klopp. Khi Van Dijk hay Alexander-Arnold đánh mất sự chắc chắn trong khâu phòng ngự, chiến lược gia người Đức cũng không có giải pháp thay thế xứng đáng. Còn khi cơn bão chấn thương ập tới hàng tiền vệ, vị thuyền trưởng 55 tuổi chỉ kịp đưa về Arthur Melo “chữa cháy” và sử dụng vỏn vẹn 16 phút trong cả mùa giải.

10 trận đấu cuối cùng đánh dấu bước đột phá trong chiến thuật của HLV Jurgen Klopp khi ông thường xuyên đẩy Alexander-Arnold lên hàng tiền vệ. Liverpool từ đó như chơi với hệ thống 3 trung vệ, chắc chắn hơn trong phòng thủ và mạnh mẽ hơn trong tấn công.

HLV Jurgen Klopp là một phần nguyên nhân khiến Liverpool chệch choạc (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, sự thay đổi muộn màng trên đã không thể giúp The Kop bắt kịp MU và Newcastle trong cuộc đua top 4. Họ cán đích Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 5, qua đó chia tay đấu trường Cúp C1 châu Âu sau 6 mùa giải liên tiếp tham dự.

Các đối thủ tiến bộ vượt bậc

Ngoài việc Liverpool tự suy yếu, các đối thủ của họ mùa này cũng đã tiến bộ trông thấy.

Ngoài Man City duy trì được đẳng cấp, Arsenal đã trưởng thành vượt bậc dưới tài cầm quân của HLV Mikel Arteta, MU cũng làm mới mình dưới thời HLV Erik Ten Hag còn Newcastle đang cho thấy họ có thể là ông lớn mới của bóng đá Anh. Đó là chưa kể tới nhưng Brighton hay Brentford đã dễ dàng kiếm về những điểm số trước The Kop ở mùa giải này

Liverpool đã để Arsenal vượt mặt lần đầu tiên sau 7 mùa giải (Ảnh: Reuters)

Tại Ngoại hạng Anh 2022/23, Arsenal, MU và Newcastle đã lần lượt kiếm về nhiều hơn 15, 17 và 22 điểm so với mùa giải trước đó, trong khi Liverpool lại thu về ít hơn tới 25 điểm. The Kop đi xuống và các đối thủ của họ đã tận dụng triệt để thời cơ này để “hất văng” họ khỏi nhóm đầu giải quốc nội.

Sau mùa giải 2022/23 đáng quên, HLV Jurgen Klopp dự kiến sắp có một mùa hè bận rộn để hướng tới mục tiêu đưa Liverpool trở lại mạnh mẽ nhanh nhất có thể./.