Chiều 25/6, ĐT Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar. Chia sẻ với truyền thông, cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc cho biết anh đang trải qua một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất sự nghiệp khi lần đầu hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Cựu cầu thủ Hà Nội FC khẳng định anh chỉ tập trung vào từng ngày tập luyện để cống hiến hết khả năng cho màu cờ sắc áo mới.

Nguyễn Tài Lộc cho biết: “Tôi rất hạnh phúc. Đây là khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình và cố gắng làm những điều tốt nhất cho Việt Nam”.

Nguyễn Tài Lộc hứa nỗ lực hết mình trong màu áo ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF).

Tài Lộc, tên gốc là Geovane Magno, có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ và tiền đạo. Anh hoàn tất thủ tục nhập tịch vào cuối tháng 4 sau hơn 5 năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam.

Trong màu áo CLB Ninh Bình, cầu thủ 32 tuổi đang duy trì phong độ ổn định với 7 bàn thắng sau 17 trận. Sau 130 trận tại V-League và 42 pha lập công, anh được đánh giá là mẫu cầu thủ đa năng, giàu kỹ thuật và sở hữu tư duy chiến thuật tốt.

Khi được gọi lên tuyển Việt Nam, Tài Lộc cho rằng việc hòa nhập không quá khó khi anh từng sát cánh với nhiều tuyển thủ như Quang Hải, Hoàng Đức hay Việt Anh. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất với cầu thủ cao 1m88 lúc này lại là tiếng Việt. Dù thừa nhận việc học ngôn ngữ mới rất khó, Tài Lộc khẳng định anh sẽ cố gắng để thích nghi nhanh nhất.