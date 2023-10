Nguyễn Thị Oanh giành thêm HCV quốc gia, vượt xa thành tích ở SEA Games 32

Hôm nay 25/10 tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu tại giải điền kinh VĐQG 2023, được tổ chức tại Miếu Môn (Hà Nội).

Ở nội dung chung kết 5000m nữ, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi giành HCV với thành tích 16 phút 35 giây 89. Đoạt HCB là Phạm Thị Hồng Lệ với thành tích 16 phút 39 giây 15 còn Lê Thị Tuyết giành HCĐ với thành tích 16 phút 43 giây 90.

Với cá nhân Nguyễn Thị Oanh, thành tích 16 phút 35 giây 89 cô vừa đạt được tại giải điền kinh VĐQG 2023 tốt hơn khá nhiều so với mốc 17 phút 0 giây 28 mang về cho cô tấm HCV tại SEA Games 32. Dù vậy, thành tích Nguyễn Thị Oanh vừa đạt được vấn kém hơn so với kỷ lục quốc gia do chính cô lập nên vào năm 2021 là 15 phút 53 giây 48.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục giành vàng tại giải điền kinh VĐQG (Ảnh: Dương Thuật)

Vào hôm qua, ở nội dung chung kết 1500m nữ, Nguyễn Thị Oanh cũng thi đấu xuất sắc để giành HCV với thành tích 4 phút 21 giây 07. Đoạt HCB là Bùi Thị Ngân (4 phút 26 giây 15) còn Ngô Thị Khánh Ny 4 phút 32 giây 29) nhận HCĐ.

Theo lịch thi đấu, Nguyễn Thị Oanh sẽ tham gia nội dung 3000m chướng ngại vật nữ vào 15h45 chiều nay 25/10.

Ở một số nội dung khác của giải điền kinh VĐQG diễn ra trong hôm nay, đội tiếp sức 4x200m của Công An Nhân Dân xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 1 phút 24 giây 06. VĐV Nguyễn Trung Cường giành HCV ở nội dung 3000m chướng ngại vật với thành tích 9 phút 11 giây 08.