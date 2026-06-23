Nhận định Anh vs Ghana bảng L World Cup 2026: Tam sư sớm giành vé đi tiếp?

Tấm vé đi tiếp vẫy gọi Tam sư

Anh đã thể hiện vị thế ứng viên vô địch World Cup 2026 khi thắng Croatia 4-2 trong trận ra quân tại bảng L. Harry Kane ghi cú đúp, trong khi Jude Bellingham và Marcus Rashford mỗi người góp 1 pha lập công để giúp Tam sư giành trọn 3 điểm.

Kết quả tích cực cùng sự tỏa sáng của những ngôi sao trong trận ra quân giúp Anh có vị thế thuận lợi trước khi chạm trán Ghana ở lượt đấu thứ 2. Nếu giành chiến thắng trước đại diện châu Phi, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ sáng cửa vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng L.

Anh khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia. (Ảnh: Reuters)

Lối chơi tấn công đa dạng sẽ là điểm tựa để Anh hướng tới chiến thắng trước Ghana. Theo thống kê, Anh đã có 11 cú sút trúng đích trước Croatia – cao thứ nhì tại lượt trận đầu tiên (chỉ kém Đức với 12 cú sút trúng đích trước Curacao). Anh cũng đứng đầu về số pha dứt điểm trúng đích từ các tình huống cố định (5 lần) trong lượt trận mở màn World Cup 2026.

HLV Thomas Tuchel cũng đang có rất nhiều lựa chọn nhân sự để xây dựng phương án khoan phá hàng phòng ngự Ghana. Đáng chú ý, Marcus Rashford và Bukayo Saka có thể được cân nhắc đá chính sau khi thi vào sân từ ghế dự bị và chơi tốt trước Croatia.

Ngôi sao đen mơ về kỳ tích

Ghana đã sa thải HLV Otto Addo vì vấn đề nội bộ và bổ nhiệm HLV Carlos Queiroz chỉ khoảng 2 tháng trước World Cup 2026. Dấu vết của cuộc khủng hoảng vẫn hiện rõ trong trận ra quân, khi Ghana có màn trình diễn chật vật trước Panama.

Dù được đánh giá cao hơn, Ghana đã phải chờ đến phút bù giờ mới thắng Panama 1-0 nhờ pha lập công của Caleb Yirenkyi. Đội bóng châu Phi không thể hiện được ý đồ chiến thuật rõ ràng và còn chịu tổn thất lực lượng khi thủ môn Lawrence Ati-Zigi dính chấn thương.

Yirenkyi ghi bàn giúp Ghana thắng Panama ở phút bù giờ. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 trước Panama giúp Ghana có hy vọng lớn để giành vé đi tiếp tại bảng L. Thậm chí, nếu bất ngờ quật ngã Anh thì Ghana nhiều khả năng sẽ tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với ngôi đầu bảng L.

Dẫu vậy, việc cố gắng giành 1 điểm trước Anh sẽ là mục tiêu thực tế với Ghana. Trong quá khứ, hai đội từng hòa 1-1 khi đá giao hữu vào năm 2011. Ngoài ra, các thành viên Ghana rất hiểu bóng đá Anh khi HLV Carlos Queiroz từng có thời gian dài làm việc ở MU và nhiều cầu thủ Ghana đã hoặc đang khoác áo các đội bóng Ngoại hạng Anh.

Nhận định trận đấu

Theo tính toán của Opta, cơ hội chiến thắng của Anh trong trận đấu này lên tới 78,8%. Trong khi đó, khả năng xảy ra kết quả hòa là 13,3% và cơ hội chiến thắng của Ghana chỉ là 7,9%.

Với chất lượng đội hình vượt trội, Anh dự kiến sẽ tấn công áp đảo và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Tam sư nhiều khả năng sẽ thắng đậm nếu sớm có bàn mở tỷ số trước đối phương.

Ở chiều ngược lại, việc chơi phòng ngự phản công gần như là lựa chọn bắt buộc của Ghana. Tuy nhiên, hàng thủ Ghana đang lung lay khi thủ môn Lawrence Ati-Zigi dính chấn thương, còn khả năng phản công bị đặt dấu hỏi vì tiền đạo đội trưởng Jordan Ayew đã 34 tuổi và xuống phong độ.