English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định Anh vs Ghana bảng L World Cup 2026: Tam sư sớm giành vé đi tiếp?

Thứ Ba, 13:00, 23/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận định Anh vs Ghana trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 diễn ra vào lúc 3h ngày 24/6.

nhan dinh anh vs ghana bang l world cup 2026 tam su som gianh ve di tiep hinh anh 1

Tấm vé đi tiếp vẫy gọi Tam sư

Anh đã thể hiện vị thế ứng viên vô địch World Cup 2026 khi thắng Croatia 4-2 trong trận ra quân tại bảng L. Harry Kane ghi cú đúp, trong khi Jude Bellingham và Marcus Rashford mỗi người góp 1 pha lập công để giúp Tam sư giành trọn 3 điểm.

Kết quả tích cực cùng sự tỏa sáng của những ngôi sao trong trận ra quân giúp Anh có vị thế thuận lợi trước khi chạm trán Ghana ở lượt đấu thứ 2. Nếu giành chiến thắng trước đại diện châu Phi, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ sáng cửa vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng L.

nhan dinh anh vs ghana bang l world cup 2026 tam su som gianh ve di tiep hinh anh 2
Anh khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia. (Ảnh: Reuters)

Lối chơi tấn công đa dạng sẽ là điểm tựa để Anh hướng tới chiến thắng trước Ghana. Theo thống kê, Anh đã có 11 cú sút trúng đích trước Croatia – cao thứ nhì tại lượt trận đầu tiên (chỉ kém Đức với 12 cú sút trúng đích trước Curacao). Anh cũng đứng đầu về số pha dứt điểm trúng đích từ các tình huống cố định (5 lần) trong lượt trận mở màn World Cup 2026.

HLV Thomas Tuchel cũng đang có rất nhiều lựa chọn nhân sự để xây dựng phương án khoan phá hàng phòng ngự Ghana. Đáng chú ý, Marcus Rashford và Bukayo Saka có thể được cân nhắc đá chính sau khi thi vào sân từ ghế dự bị và chơi tốt trước Croatia.

Ngôi sao đen mơ về kỳ tích

Ghana đã sa thải HLV Otto Addo vì vấn đề nội bộ và bổ nhiệm HLV Carlos Queiroz chỉ khoảng 2 tháng trước World Cup 2026. Dấu vết của cuộc khủng hoảng vẫn hiện rõ trong trận ra quân, khi Ghana có màn trình diễn chật vật trước Panama.

Dù được đánh giá cao hơn, Ghana đã phải chờ đến phút bù giờ mới thắng Panama 1-0 nhờ pha lập công của Caleb Yirenkyi. Đội bóng châu Phi không thể hiện được ý đồ chiến thuật rõ ràng và còn chịu tổn thất lực lượng khi thủ môn Lawrence Ati-Zigi dính chấn thương.

nhan dinh anh vs ghana bang l world cup 2026 tam su som gianh ve di tiep hinh anh 3
Yirenkyi ghi bàn giúp Ghana thắng Panama ở phút bù giờ. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 trước Panama giúp Ghana có hy vọng lớn để giành vé đi tiếp tại bảng L. Thậm chí, nếu bất ngờ quật ngã Anh thì Ghana nhiều khả năng sẽ tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với ngôi đầu bảng L.

Dẫu vậy, việc cố gắng giành 1 điểm trước Anh sẽ là mục tiêu thực tế với Ghana. Trong quá khứ, hai đội từng hòa 1-1 khi đá giao hữu vào năm 2011. Ngoài ra, các thành viên Ghana rất hiểu bóng đá Anh khi HLV Carlos Queiroz từng có thời gian dài làm việc ở MU và nhiều cầu thủ Ghana đã hoặc đang khoác áo các đội bóng Ngoại hạng Anh.

Nhận định trận đấu

Theo tính toán của Opta, cơ hội chiến thắng của Anh trong trận đấu này lên tới 78,8%. Trong khi đó, khả năng xảy ra kết quả hòa là 13,3% và cơ hội chiến thắng của Ghana chỉ là 7,9%.

Với chất lượng đội hình vượt trội, Anh dự kiến sẽ tấn công áp đảo và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Tam sư nhiều khả năng sẽ thắng đậm nếu sớm có bàn mở tỷ số trước đối phương.

Ở chiều ngược lại, việc chơi phòng ngự phản công gần như là lựa chọn bắt buộc của Ghana. Tuy nhiên, hàng thủ Ghana đang lung lay khi thủ môn Lawrence Ati-Zigi dính chấn thương, còn khả năng phản công bị đặt dấu hỏi vì tiền đạo đội trưởng Jordan Ayew đã 34 tuổi và xuống phong độ.

 
Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Panama vs Croatia bảng L World Cup 2026
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Panama vs Croatia bảng L World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Panama vs Croatia bảng L World Cup 2026 diễn ra lúc 6h ngày 24/6/2026.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Panama vs Croatia bảng L World Cup 2026

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Panama vs Croatia bảng L World Cup 2026

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Panama vs Croatia bảng L World Cup 2026 diễn ra lúc 6h ngày 24/6/2026.

Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026: Ronaldo tỏa sáng?
Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026: Ronaldo tỏa sáng?

VOV.VN - Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 0h rạng sáng 24/6 theo giờ Việt Nam.

Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026: Ronaldo tỏa sáng?

Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026: Ronaldo tỏa sáng?

VOV.VN - Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 0h rạng sáng 24/6 theo giờ Việt Nam.

Kết quả World Cup 2026 bảng L: ĐT Anh chiến thắng ấn tượng trước ĐT Croatia
Kết quả World Cup 2026 bảng L: ĐT Anh chiến thắng ấn tượng trước ĐT Croatia

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 bảng L nhận được sự chú ý khi ĐT Anh có chiến thắng ấn tượng trong trận đấu khó khăn với ĐT Croatia.

Kết quả World Cup 2026 bảng L: ĐT Anh chiến thắng ấn tượng trước ĐT Croatia

Kết quả World Cup 2026 bảng L: ĐT Anh chiến thắng ấn tượng trước ĐT Croatia

VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 bảng L nhận được sự chú ý khi ĐT Anh có chiến thắng ấn tượng trong trận đấu khó khăn với ĐT Croatia.

Kết quả World Cup hôm nay 18/6: Ghana thắng Panama nhờ pha ghi bàn phút bù giờ
Kết quả World Cup hôm nay 18/6: Ghana thắng Panama nhờ pha ghi bàn phút bù giờ

VOV.VN - Kết quả World Cup hôm nay 18/6, Ghana giành chiến thắng 1-0 trước Panama nhờ pha ghi bàn ở phút bù giờ của Yirenkyi trong trận ra quân tại bảng L.

Kết quả World Cup hôm nay 18/6: Ghana thắng Panama nhờ pha ghi bàn phút bù giờ

Kết quả World Cup hôm nay 18/6: Ghana thắng Panama nhờ pha ghi bàn phút bù giờ

VOV.VN - Kết quả World Cup hôm nay 18/6, Ghana giành chiến thắng 1-0 trước Panama nhờ pha ghi bàn ở phút bù giờ của Yirenkyi trong trận ra quân tại bảng L.

Vượt qua vòng bảng World Cup, Haaland và dàn sao Na Uy ăn mừng đậm chất Viking
Vượt qua vòng bảng World Cup, Haaland và dàn sao Na Uy ăn mừng đậm chất Viking

VOV.VN - Erling Haaland và dàn sao Na Uy cùng các CĐV thực hiện màn ăn mừng kiểu chèo thuyền Viking sau khi sớm vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

Vượt qua vòng bảng World Cup, Haaland và dàn sao Na Uy ăn mừng đậm chất Viking

Vượt qua vòng bảng World Cup, Haaland và dàn sao Na Uy ăn mừng đậm chất Viking

VOV.VN - Erling Haaland và dàn sao Na Uy cùng các CĐV thực hiện màn ăn mừng kiểu chèo thuyền Viking sau khi sớm vượt qua vòng bảng World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế