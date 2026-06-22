Nhận định Argentina vs Áo bảng J World Cup 2026: Khó cản Messi

Sau lượt trận đầu tiên của bảng J World Cup 2026, Argentina đang dẫn đầu với 3 điểm cùng hiệu số +3. Theo sau là Áo với 3 điểm (hiệu số +2). Các đội Jordan, Algeria chưa có điểm nào xếp ở những vị trí cuối cùng.

Xét trên cục diện bảng đấu hiện tại, trận đấu Argentina vs Áo sẽ giống như một trận đấu bản lề, một cuộc đọ sức mà đội nào giành chiến thắng sẽ chính thức có vé vào vòng đấu tiếp theo.

Lúc này, khi nhắc về ĐT Argentina, cái tên đầu tiên hiện lên trong tâm trí của người hâm mộ phải là Lionel Messi. Chứng kiến những gì siêu sao này thể hiện trong trận đấu với Algeria thì đó là điều không thể khác.

Trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 200 cho đội tuyển quốc gia, Lionel Messi đã tỏa sáng rực rỡ bằng một cú hat-trick đẳng cấp, khẳng định anh vẫn là đầu tàu không thể thay thế của nhà đương kim vô địch thế giới.

Ngoài 3 lần trực tiếp ghi bàn, Messi cũng kiến tạo nên những cơ hội cho đồng đội, cũng tham gia tranh chấp và thậm chí còn có cả pha phạm lỗi mà nhiều CĐV nhận định là xứng đáng nhận thẻ vàng.

Với đà hưng phấn từ 80 phút thăng hoa trận mở màn, chắc chắn Messi sẽ hướng tới thêm một trận đấu ấn tượng nữa khi gặp ĐT Áo. Chỉ cần có thêm 1 bàn thắng, M10 sẽ chính thức độc chiếm vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử của các kỳ World Cup.

Ảnh: Reuters.

Nhưng Argentina lúc này không chỉ có Messi. Nếu hoàn toàn tập trung vào Messi mà bỏ quên đi những nhân tố cũng rất xuất sắc xung quanh như Emiliano Martinez, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez hay Lautaro Martinez, đó sẽ là quyết định sai lầm của bất cứ đối thủ nào khi chạm trán Argentina.

Bên phần sân đối diện, Áo bước vào trận đấu này với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, bao gồm cả chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Jordan trong trận mở màn vòng bảng World Cup 2026.

Tuy nhiên, Jordan là đối thủ yếu hơn rất nhiều so với nhà ĐKVĐ thế giới và những gì Áo thể hiện trước Jordan chưa phải là hoàn hảo. Nếu chạm trán một đội bóng kinh nghiệm hơn, có thể đoàn quân HLV Ralf Rangnick đã không giành được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu khai màn World Cup.

Với những gì đã phân tích ở trên, sẽ rất khó để có bất ngờ trong cuộc đọ sức này và việc Messi tiếp tục tỏa sáng để tạo nên thêm những cột mốc mới trong lịch sử World Cup gần như là điều tất yếu sẽ xảy ra.

Trận đấu Argentina vs Áo bảng J World Cup 2026 diễn ra lúc 0h ngày 23/6 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.