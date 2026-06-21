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Nhận định Bỉ vs Iran bảng G World Cup 2026: Thần tài Lukaku

Chủ Nhật, 08:00, 21/06/2026
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VOV.VN - Nhận định Bỉ vs Iran bảng G World Cup 2026 diễn ra lúc 2h rạng sáng 22/6 theo giờ Việt Nam.

Trong ngày ra quân của World Cup 2026, ĐT Bỉ đã không thể duy trì mạch thắng trước giải khi bị Ai Cập cầm hòa 1-1. Đó không phải là thảm họa, nhưng đã khiến đại diện châu Âu mất đi một số ưu thế mà đáng lẽ ra họ phải là những người nắm giữ.

nhan dinh bi vs iran bang g world cup 2026 than tai lukaku hinh anh 1

Trong trận đấu cách đây ít ngày, đội bóng của HLV Rudi Garcia kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng họ không thể tận dụng đủ. Bỉ rời sân với cảm giác rằng họ lẽ ra phải có nhiều hơn 1 điểm.

Phải đến khi Lukaku vào sân, khác biệt mới được tạo ra khi tình huống uy hiếp của cầu thủ này đã khiến hậu vệ Ai Cập lúng túng đá phản lưới nhà.

Lukaku đã 33 tuổi và vừa trải qua một chấn thương nặng khiến anh bỏ lỡ phần lớn thời gian của mùa 2025/2026. Không thể đòi hỏi chân sút này có phong độ đỉnh cao như nhiều năm về trước.

Tuy nhiên, những gì diễn ra ở trận đấu với Ai Cập giống như một gợi mở để HLV Rudi Garcia sử dụng Lukaku hợp lý hơn, hiệu quả hơn trong bối cảnh các mũi tấn công của ĐT Bỉ gần như vô hại trong ngày ra quân.

Bên phần sân đối diện, Iran cũng bước vào trận đấu mở màn World Cup với phong độ rất tốt. Họ đã đánh bại Costa Rica 5-0 và Gambia 3-1 trong các trận giao hữu trước giải đấu, thể hiện sự sắc bén trong tấn công và sự tổ chức tốt ở hàng phòng ngự. Thế nhưng, giống như Bỉ, đại diện châu Á cũng chỉ giành được 1 điểm ở ngày ra quân.

nhan dinh bi vs iran bang g world cup 2026 than tai lukaku hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 

ĐT Iran bị New Zealand cầm hòa 2-2 trong bối cảnh 2 lần bị dẫn bàn. Đội bóng của HLV Amir Ghalenoei cho thấy mình tham dự World Cup không chỉ để cho đủ số lượng, nhưng khả năng duy trì sức ép trong suốt 90 phút trước một đội bóng chất lượng như Bỉ là một dấu hỏi lớn.

Ngoài ra, việc đi lại giữa Mexico và Mỹ liên tục tuy không phải là vấn đề mới nhưng vẫn cần phải nhắc đến khi nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực của các cầu thủ Iran trong trận mở màn. Điều tương tự hoàn toàn có thể lặp lại trong trận đấu với ĐT Bỉ.

Lúc này bảng G đang rất khó đoán sau lượt trận đầu tiên, khi cả 4 đội đều chỉ có 1 điểm. Một chiến thắng ở màn so tài này sẽ giúp đội bóng giành 3 điểm có vị thế tốt để giành vé đi tiếp. Cả hai đội đều hiểu điều đó, nhưng Bỉ với thực lực nhỉnh hơn khả năng sẽ là những người nở nụ cười cuối cùng.

Trận Bỉ vs Iran bảng G World Cup 2026 diễn ra lúc 2h rạng sáng 22/6 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trần Tiến/VOV.VN
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