Nhận định Bồ Đào Nha vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026: Ronaldo tỏa sáng?

Sau những gì diễn ra ở lượt trận đầu tiên khi Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa, áp lực với tập thể của đội bóng châu Âu và cá nhân Ronaldo lúc này đang rất lớn. Bản thân CR7 dù đá toàn bộ 90 phút trận đấu đó những hầu như đã "biến mất" trước hàng thủ thiên về sức mạnh của đại diện châu Phi.

CR7 càng trở thành tâm điểm của truyền thông khi Messi, ngôi sao vẫn luôn được so sánh với CR7, đã tỏa sáng rực rỡ với hat-trick trong trận mở màn.

Phong độ tệ hại của CR7 càng trở thành chủ đề nóng mà bất cứ đơn vị truyền thông nào cũng muốn khai thác. rất nhiều cầu thủ khác của ĐT Bồ Đào Nha đã bị hỏi về những gì liên quan đến Ronaldo và các gương mặt này dường như cũng không thoải mái khi phải trả lời những câu hỏi này.

Điều đó cho thấy, phong độ chưa tốt của CR7 đang có ảnh hưởng tiêu cực đến thế nào với ĐT Bồ Đào Nha và hơn lúc nào hết siêu sao 41 tuổi cần tỏa sáng ngay lập tức ở trận đấu tiếp theo để giúp đội bóng đến từ bán đảo Iberia hướng đến chiến thắng. Chỉ có như vậy, những sức ép, những chỉ trích mới tạm chấm dứt và hành trình của ĐT Bồ Đào Nha mới có thể tạm thời suôn sẻ.

Và về lý thuyết, đối thủ tiếp theo của ĐT Bồ Đào Nha - Uzbekistan cũng là vừa sức để Ronaldo có thể tỏa sáng, tìm lại niềm vui với những bàn thắng.

Đại diện Trung Á khởi đầu World Cup 2026 không tệ với những phút thi đấu sòng phẳng với Colombia trước khi chịu thua 1-3 vì kinh nghiệm và bản lĩnh chưa đủ. Thầy trò HLV Cannavaro đã phần nào thể hiện được khả năng và sự nỗ lực nhưng kinh nghiệm thi đấu ở World Cup không phải ngày một, ngày hai mà có.

Ảnh: Reuters.

Do đó, việc Ronaldo tỏa sáng lúc này hay không sẽ chỉ còn phụ thuộc phần lớn ở chính bản thân anh. Nếu không thể có được những màn trình diễn khả quan hay cụ thể là các bàn thắng, CR7 sẽ chỉ thực sự chứng tỏ mình đã quá già và không còn phù hợp với những trận đấu đỉnh cao.

Ngược lại, nếu vượt qua được "nút thắt" này, Ronaldo chắc chắn sẽ sở hữu sự tự tin lớn để hướng tới danh hiệu World Cup 2026 cùng các đồng đội xuất sắc mà không phải lúc nào anh cũng có được khi thi đấu cho ĐT Bồ Đào Nha.

Trận đấu Bồ Đào Nha vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 0h rạng sáng 24/6 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Dự đoán kết quả trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan bảng K World Cup 2026 Bồ Đào Nha thắng 86% (124 bình chọn) Hòa 4% (6 bình chọn) Uzbekistan thắng 10% (15 bình chọn) Tổng bình chọn: 145