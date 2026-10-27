Nhận định Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN: Quyết tâm có điểm số đầu tiên

CLB CAHN sẽ làm khách trên sân Pudong của Cảng Thượng Hải vào lúc 17h00 hôm nay 27/10, trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng (League Phase) Cúp C1 châu Á 2026/27. Sau hai thất bại liên tiếp, thầy trò HLV Mano Polking quyết tâm giành những điểm số đầu tiên, dù phải đối mặt với thử thách không nhỏ trên đất Trung Quốc.

CAHN đối đầu Cảng Thượng Hải ở Cúp C1 châu Á 2026/27

Nhận định Cảng Thượng Hải vs CLB CAHN lượt trận 3 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27

Tại Cúp C1 châu Á 2026/27, Cảng Thượng Hải đang có khởi đầu thuận lợi khi đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Đại diện Trung Quốc lần lượt vượt qua Ratchaburi với tỷ số 6-4 trên sân khách và hòa Daejeon 1-1, qua đó cho thấy khả năng tấn công đáng gờm ở đấu trường châu lục.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định, Cảng Thượng Hải đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí và hướng tới vòng đấu tiếp theo. Trong khi đó, dù đang là một trong những đội bóng hàng đầu Việt Nam, CLB CAHN vẫn phải tích lũy kinh nghiệm khi lần đầu tham dự sân chơi châu lục ở cấp độ này.

Khó khăn của đội bóng ngành công an còn đến từ lịch thi đấu dày đặc trên nhiều mặt trận. Tại Cúp C1 châu Á 2026/27, CAHN lần lượt thua Gamba Osaka 1-4 và Kashima Antlers 0-1. Trong khi ở đấu trường V-League, đội bóng này vừa bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 trên sân nhà sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC.

CLB CAHN quyết tâm có điểm số trước đại diện bóng đá Trung Quốc (Ảnh: CLB CAHN)

Nếu không phân phối thể lực hợp lý, thầy trò HLV Mano Polking có nguy cơ tiếp tục gặp khó trong chuyến làm khách lần này. Đặc biệt, việc tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không thể góp mặt ở trận đấu này khiến ban huấn luyện phải tính toán lại phương án nhân sự nhằm cải thiện sức tấn công.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận, HLV Mano Polking cho biết CAHN đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Nhà cầm quân này chia sẻ: “Toàn đội đã có buổi tập rất chất lượng vào ngày hôm qua và cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng”, đồng thời khẳng định đội bóng đang tận hưởng hành trình tại Cúp C1 châu Á.

Ông Polking nhấn mạnh mục tiêu của CAHN là thi đấu tốt, đại diện xứng đáng cho bóng đá Việt Nam và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại giải. Đây cũng là động lực quan trọng để các cầu thủ vượt qua áp lực sau chuỗi kết quả không như mong đợi.

HLV Mano Polking quyết tâm cùng CAHN gây bất ngờ trước Cảng Thượng Hải (Ảnh: CLB CAHN)

Dẫu vậy, phong độ của Cảng Thượng Hải là thách thức lớn với đại diện Việt Nam khi đội bóng Trung Quốc thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất trên hai đấu trường Super League và Cúp C1 châu Á. Sự ổn định này giúp đội chủ nhà có thêm cơ sở hướng tới chiến thắng, trong khi CAHN cần thể hiện sự tập trung và chắc chắn hơn.

Với tương quan hiện tại, giành điểm trên sân Pudong sẽ là nhiệm vụ khó khăn với thầy trò HLV Mano Polking. Việc giành được kết quả hòa cũng không phải quá tệ. Nếu giành được điểm số ngay trên sân khách, CAHN sẽ giải tỏa áp lực và tạo động lực cho chặng đường phía trước tại Cúp C1 châu Á 2026/27.