Nhận định Colombia vs CHDC Congo World Cup 2026: Vé sớm cho đại diện Nam Mỹ?

Sau lượt trận đầu tiên của bảng K, Colombia là đội duy nhất có 3 điểm với trận thắng Uzbekistan. Chỉ cần có thêm 1 trận thắng nữa, đại diện Nam Mỹ sẽ tiến vào vòng 32 đội.

Ở lượt trận thứ 2 tại bảng K, đội bóng Nam Mỹ sẽ gặp CHDC Congo. Nếu xét về thực lực và trình độ cầu thủ của đôi bên, Colombia rõ ràng được đánh giá cao hơn.

Thầy trò HLV Nestor Lorenzo thể hiện được chơi linh hoạt và khó lường trong suốt hành trình gần đây. Họ có đội hình cũng rất đồng đều và khi cần có thể chơi rất thực dụng để giành được kết quả cao nhất. Họ vẫn còn đó một James Rodriguez xuất sắc ở tuyến giữa, một Sanchez mạnh mẽ ở hàng thủ hay Luis Diaz kỹ thuật và giỏi chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng nơi hàng công.

Với 3 điểm làm "lưng vốn", Colombia thực tế cũng không nhất thiết phải giành chiến thắng bằng mọi giá trong trận đấu này. Nếu thắng và có vé luôn vào vòng trong đương nhiên là điều họ mong đợi nhưng nếu không thể thắng, một trận hòa cũng là kết quả không tồi với James Rodriguez và các đồng đội.

Ảnh: Reuters.

Về phần CHDC Congo, đại diện Nam Mỹ đã cho thấy hình ảnh kiên cường trong ngày ra quân gặp Bồ Đào Nha, cũng là ngày trở lại World Cup lần đầu sau 52 năm. Những người theo dõi trận đấu thậm chí có thể tiếc nuối khi thầy trò Desabre không giành 3 điểm, bởi họ đã có 2 cơ hội thực sự ngon ăn vào cuối trận khi Bồ Đào Nha đẩy cao đội hình.

Sau những gì đã diễn ra, đội bóng của châu Phi đang rất lạc quan vào khả năng đi tiếp, và họ vẫn đang hướng đến chiến thắng đầu tiên tại World Cup.

Dưới thời HLV người Pháp, CHDC Congo chưa từng thua với cách biệt quá một bàn và hàng phòng ngự sẽ được chỉ huy bởi Chancel Mbemba giàu kinh nghiệm sẽ tiếp tục là điểm tựa để đội bóng này tiếp tục hy vọng vào kết quả khả quan.

Trước một Colombia được đánh giá cao hơn, chắc chắn CHDC Congo sẽ tiếp tục thi triển lối đá như trận gặp Bồ Đào Nha. Những Wissa và Bakambu trên hàng công hoàn toàn phù hợp đẻ đội bóng này áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công.

Dù đang có ít hơn Colombia 2 điểm nhưng thực tế CHDC Congo cũng không nhất thiết phải giành chiến thắng bằng mọi giá.

Họ hoàn toàn có thể toan tính giành 1 điểm trước đối thủ Nam Mỹ và sau đó dồn toàn lực, quyết thắng Uzbekistan ở lượt cuối. Khi ấy với 5 điểm sau 3 trận, tấm vé vào vòng 32 đội khó thoát khỏi tay CHDC Congo.

Trận đấu Colombia vs CHDC Congo bảng K World Cup 2026 diễn ra lúc 9h ngày 24/6 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.