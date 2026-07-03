Nhận định Colombia vs Ghana vòng 32 đội World Cup 2026: James Rodriguez tỏa sáng?

Trận đấu muộn nhất của vòng 32 đội World Cup 2026 là màn so tài của Colombia vs Ghana diễn ra vào lúc 8h30 ngày 4/7. Cả hai đội tuyển đều mang khát vọng tái lập kỳ tích tứ kết trong quá khứ và chỉ còn cách mục tiêu đó đúng hai trận thắng.

James Rodriguez tỏa sáng ở World Cup 2026

12 năm sau chiến tích lọt vào tứ kết World Cup 2014 tại Brazil, James Rodriguez tiếp tục là trụ cột không thể thay thế của Colombia. Ở tuổi 34, ngôi sao này chuẩn bị có lần đá chính thứ 10 tại World Cup, qua đó san bằng kỷ lục quốc gia của Carlos Valderrama và Freddy Rincon. Anh cũng đã vượt qua hai huyền thoại này để độc chiếm kỷ lục 11 trận ra sân cho Colombia tại các kỳ World Cup.

James Rodriguez vẫn là trụ cột của Colombia. (Ảnh: AP)

Trong trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Bồ Đào Nha, James Rodriguez tung ra 38 đường chuyền ở 1/3 cuối sân, đồng thời giúp đội nhà tạo ra 24 cú sút - con số cao nhất của bóng đá Colombia kể từ năm 1966. Đáng chú ý, hậu vệ Daniel Munoz nổi lên như vũ khí bất ngờ khi ghi 2 trong 4 bàn thắng của đội tại giải, bao gồm bàn quyết định trước CHDC Congo.

Hàng thủ Colombia cũng thể hiện sự chắc chắn ấn tượng khi chỉ để thủng lưới 2 bàn trong 6 trận World Cup gần nhất. Một màn trình diễn sạch lưới nữa trước Ghana sẽ giúp họ lần đầu tiên thiết lập chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp không để thủng lưới tại đấu trường này.

HLV Carlos Queiroz và Ghana sẵn sàng gây bất ngờ

Bên kia chiến tuyến, HLV Carlos Queiroz - người từng dẫn dắt Colombia giai đoạn 2019-2020 đang viết nên câu chuyện đáng nhớ cùng Ghana. Ông trở thành chiến lược gia thứ hai trong lịch sử góp mặt ở 5 kỳ World Cup liên tiếp, đồng thời từng nắm giữ kỷ lục HLV lớn tuổi nhất giành chiến thắng tại giải đấu này sau trận thắng Panama.

Ghana chơi phòng ngự phản công khó chịu. (Ảnh: AP)

Queiroz xây dựng lối chơi thực dụng cho Ghana, thể hiện qua tỷ lệ kiểm soát bóng chỉ 36,1% nhưng vẫn giúp đội cầm hòa tuyển Anh 0-0. Tuy nhiên, hàng công “Những ngôi sao đen” cần cải thiện đáng kể khi mới ghi được 2 bàn sau vòng bảng.

Ngôi sao Antoine Semenyo của Manchester City chưa có cú sút trúng đích nào, dù được kỳ vọng sẽ bình phục chấn thương để đá chính. Trong khi đó, tiền vệ Abdul Fatawu gây ấn tượng với khả năng tạo cơ hội và qua người, hứa hẹn nhận nhiều thời gian thi đấu hơn.

Lịch sử đối đầu Colombia vs Ghana

Đây là lần đầu tiên hai đội tuyển gặp nhau ở một giải đấu chính thức. Colombia toàn thắng 4 lần gần nhất trước các đối thủ châu Phi tại World Cup, dù từng nếm trải thất bại đau đớn trước Cameroon ở vòng 16 đội năm 1990. Ngược lại, Ghana chưa từng thắng Nam Mỹ qua 3 lần đối đầu, bao gồm thất bại đáng nhớ trước Uruguay ở tứ kết 2010.

Ở cuộc so tài này, Colombia được đánh giá cao hơn nhờ có chất lượng đội hình tốt và màn trình diễn ấn tượng tại vòng đấu bảng. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ vẫn cần thận trọng trước lối chơi giàu thể lực của Ghana, đội bóng này hoàn toàn có thể đá pressing tầm cao để phá lối chơi của Colombia.

Ảnh: AP

Mặc dù vậy, với việc sử hữu James Rodriguez hay Luis Diaz, nếu chơi đúng sức, Colombia vẫn có thể giành chiến thắng để đoạt vé đi tiếp. Trận đấu giữa Colombia vs Ghana diễn ra vào lúc 8h30 ngày 4/7. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.