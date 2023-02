Nhận định Công an Hà Nội - Bình Định: Màn ra mắt hoàn hảo của "tân binh"?

Ở vòng 1 V-League 2023, trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Bình Định là một trong những cuộc đọ sức đáng chờ đợi. Người hâm mộ đang thực sự tò mò muốn được chứng kiến màn trình diễn của đội bóng tân binh của V-League 2023 sau khi họ đã chiêu mộ rất nhiều cầu thủ danh tiếng.

CLB Công an Hà Nội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải 2023. (Ảnh: CAHNFC).

Trước khi V-League 2023 khởi tranh, CLB Công an Hà Nội đã có giải đấu Tứ hùng để tập rượt. Họ cũng có được kết quả tương đối tốt, trong đó nổi bật là chiến thắng 4-0 trước Hà Nội FC.

Tuy nhiên, ở giải đấu đó, CLB Công an Hà Nội vẫn còn thiếu vắng một số tuyển thủ như Hồ Tấn Tài, Văn Thanh, Văn Hậu hay Văn Đức. Vòng 1 V-League 2023 là thời điểm bộ ba này sẽ chính thức ra mắt đội bóng mới. Sự góp mặt của những tuyển thủ này sẽ mang đến bộ mặt mới cho thầy trò HLV Foiani so với giải đấu giao hữu cách đây hơn nửa tháng.

Đội bóng Bình Định gặp nhiều tổn thất về lực lượng trước mùa giải mới. (Ảnh: Bình Định FC).

Trong khi đó, Bình Định đã có những thay đổi đáng kể so với mùa trước. Từ chỗ được coi như "PSG Việt Nam", đội bóng miền Trung đã chia tay hàng loạt ngôi sao trước mùa giải như Hồ Tấn Tài, Hendrio, Dương Thanh Hào. Để bổ sung vào những sự ra đi đó, HLV Đức Thắng phải bổ sung thêm những cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của Bình Định để đủ quân số tham dự V-League 2023.

Với những chuyển động trước mùa giải, CLB Công an Hà Nội dù là tân binh nhưng vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn so với Bình Định. Do đó, màn ra mắt hoàn hảo đang chờ đợi CLB Công an Hà Nội trong trận đấu diễn ra lúc 19h15 hôm nay (3/2)./.