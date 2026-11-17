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Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Kyrgyzstan mang tính chất quyết định ngôi vô địch giải giao hữu Casper Cup. Hiện tại, đôi bên đều đang có 3 điểm nhưng ĐT Kyrgyzstan có lợi thế chỉ số phụ sau khi thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0 còn ĐT Việt Nam chỉ thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0.

ĐT Việt Nam sẽ phải giành chiến thắng nếu muốn lên ngôi vô địch trên sân Thiên Trường. Ở chiều ngược lại, ĐT Kyrgyzstan chỉ cần hòa là sẽ đoạt danh hiệu.

Hiện tại, ĐT Kyrgyzstan đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp (thắng 3, hòa 2). Trong khi đó, ĐT Việt Nam thắng 3 và thua 2 ở quãng thời gian tương tự. Ngoài ra, ĐT Việt Nam từng thua ĐT Kyrgyzstan 1-2 trong lần gặp nhau duy nhất vào năm 2024.

ĐT Kyrgyzstan thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0 và nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch với ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Theo nhận định của HLV Kim Sang Sik, đối thủ Kyrgyzstan sở hữu thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt hơn Đài Bắc Trung Hoa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận ĐT Việt Nam chưa có sự ổn định trong cách tổ chức lối chơi trong bối cảnh có nhiều cầu thủ mới ở đợt tập trung lần này.

Đáng chú ý, ĐT Việt Nam chỉ còn 20 cầu thủ tham dự trận gặp ĐT Kyrgyzstan sau khi Patrik Lê Giang, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Thái Quốc Cường trở về CLB CA TP.HCM.

“Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ đều có sự gắn kết. ĐT Việt Nam cố gắng vượt qua khó khăn để giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ” – HLV Kim Sang Sik cho hay.

Trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang tiến hành thử nghiệm nhiều nhân tố mới, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nổi lên như quân bài chủ chốt để HLV Kim Sang Sik tính kế hạ gục ĐT Kyrgyzstan.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng trong trận ĐT Việt Nam 2-0 Đài Bắc Trung Hoa. (Ảnh: Hoài Thương)

Đây cũng là lần đầu tiên, Nguyễn Đình Bắc đóng vai trò chủ công của ĐT Việt Nam khi dàn tấn công Nguyễn Xuân Son, Olaha Mạnh Đức, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc đều không có mặt trong đội hình.

Tốc độ và khả năng dứt điểm của Nguyễn Đình Bắc có thể là vũ khí then chốt để ĐT Việt Nam tìm kiếm bàn thắng trước ĐT Kyrgyzstan. Trước đó, Nguyễn Đình Bắc là người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trong trận gặp Đài Bắc Trung Hoa sau pha phối hợp đẹp mắt với Khuất Văn Khang.

Trước trận đấu, HLV Urmat Abdukaimov của ĐT Kyrgyzstan cũng nhắc đến Nguyễn Đình Bắc khi đánh giá tiền đạo này là một cầu thủ rất tốt, thuộc nhóm những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

HLV Urmat Abdukaimov còn tiết lộ đã trao đổi với trung vệ Odilzhon Abdurakhmanov – cầu thủ đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Thanh Hóa – để tìm hiểu thêm về các cầu thủ Việt Nam cũng như điều kiện thi đấu.

Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và ĐT Kyrgyzstan sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 17/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến màn so tài này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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