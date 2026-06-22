Nhận định Jordan vs Algeria bảng J World Cup 2026: Đại diện châu Á khó tạo bất ngờ

Jordan vs Algeria so tài ở lượt trận 2 bảng J World Cup 2026

Trận đấu giữa Jordan vs Algeria tại lượt trận 2 bảng J World Cup 2026 diễn ra lúc 10h00 ngày 23/6 mang ý nghĩa “sống còn” với cả hai đội. Sau những thất bại ở lượt ra quân, cả đại diện châu Á lẫn Bắc Phi đều buộc phải hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Jordan bước vào trận đấu này với nhiều nỗi tiếc nuối khi để thua Áo dù đã thi đấu đầy nỗ lực. Trong khi đó, Algeria lại gây thất vọng lớn khi không thể chống đỡ trước sức mạnh của Argentina và phải nhận thất bại nặng nề.

Jordan nỗ lực nhưng lộ rõ giới hạn

Dù phải nhận thất bại 1-3 trước Áo, Jordan vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực trong lần đầu tham dự World Cup. Đại diện Tây Á đã duy trì thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian và chỉ sụp đổ ở những phút cuối, cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen.

Tuy nhiên, những hạn chế về kinh nghiệm và chất lượng đội hình đã bộc lộ rõ khi đối thủ gia tăng sức ép. Hàng thủ của Jordan liên tục mắc sai lầm và không thể duy trì sự tập trung trong những thời điểm quyết định.

Jordan thua 1-3 trước Áo ở trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Phong độ gần đây của Jordan cũng là vấn đề đáng lo khi họ không thắng trong 6 trận liên tiếp. Đáng chú ý, đội bóng này đều để thủng lưới ít nhất hai bàn mỗi trận, phản ánh sự thiếu chắc chắn nơi tuyến phòng ngự.

Trên hàng công, Ali Olwan tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất sau khi ghi bàn thắng lịch sử cho đội tuyển tại World Cup. Bên cạnh đó, Musa Al Taamari với khả năng đột phá cá nhân cũng có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm nếu được trao khoảng trống.

Dẫu vậy, việc phụ thuộc quá nhiều vào một vài cá nhân khiến lối chơi của Jordan dễ bị bắt bài. Nếu không cải thiện khả năng tổ chức và kỷ luật chiến thuật, Jordan sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ có chất lượng cao hơn.

Algeria quyết tâm sửa sai

Algeria bước vào trận đấu này với áp lực không nhỏ sau thất bại 0-3 trước Argentina. Trận thua đó cho thấy “Cáo sa mạc” vẫn còn khoảng cách đáng kể so với các đội bóng hàng đầu thế giới.

Algeria nhận thất bại 0-3 trước Argentina ở trận mở màn. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, xét về tổng thể, Algeria vẫn sở hữu đội hình có chiều sâu và kinh nghiệm vượt trội so với Jordan. Những cái tên như Riyad Mahrez hay Mohammed Amoura có khả năng tạo ra khác biệt nếu được sử dụng hợp lý.

HLV Vladimir Petkovic nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh chiến thuật sau màn trình diễn đáng thất vọng ở trận ra quân. Việc tăng cường sức tấn công và tận dụng tốt hơn các cơ hội sẽ là ưu tiên hàng đầu của đội bóng Bắc Phi.

Một điểm tích cực là Algeria không gặp tổn thất lực lượng sau trận đấu với Argentina. Điều này giúp họ có nhiều phương án xoay tua và lựa chọn nhân sự phù hợp để khai thác điểm yếu của đối thủ.

Đặc biệt, hàng thủ thiếu ổn định của Jordan có thể trở thành “miếng mồi” lý tưởng cho các chân sút Algeria. Nếu chơi đúng phong độ, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể tạo ra thế trận áp đảo.

Cục diện và dự đoán trận đấu

Xét về cục diện, Jordan nhiều khả năng sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ. Tuy nhiên, với hàng thủ đang gặp vấn đề, việc đứng vững trước sức ép liên tục là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Algeria được dự đoán sẽ kiểm soát thế trận và chủ động tấn công ngay từ đầu. Khả năng tận dụng cơ hội của họ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định đoạt kết quả trận đấu.

Dù Jordan có thể tạo ra những khoảnh khắc nguy hiểm nhờ tốc độ và sự quyết tâm, sự chênh lệch về đẳng cấp vẫn là yếu tố quan trọng. Nếu không có bất ngờ lớn xảy ra, đại diện châu Á khó lòng giành điểm trước đối thủ.

Trận đấu này có thể diễn ra với thế trận một chiều khi Algeria dần áp đặt lối chơi và tìm kiếm bàn thắng. Jordan sẽ cần một màn trình diễn xuất sắc vượt kỳ vọng nếu muốn tạo nên bất ngờ.

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