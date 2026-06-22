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Nhận định Pháp vs Iraq bảng I World Cup 2026: Mbappe tiễn đội bóng châu Á về nước?

Thứ Hai, 11:00, 22/06/2026
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VOV.VN - Nhận định Pháp vs Iraq bảng I World Cup 2026 diễn ra lúc 4h rạng sáng 23/6 theo giờ Việt Nam.

Lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026 đang đi đến hồi kết và cục diện các bảng đấu đang dần rõ ràng. Ở bảng I, Pháp và Na Uy tỏ ra vượt trội hơn các đối thủ và nếu họ cùng có chiến thắng ở lượt trận thứ hai để dắt tay nhau vào vòng 32 đội thì đó cũng sẽ không phải là điều gì đó quá bất ngờ.

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Ở lượt trận này, ĐT Pháp sẽ chạm trán đại diện châu Á - ĐT Iraq. Tại lượt trận đầu tiên, Les Bleus dù phải gặp đối thủ mạnh hơn Iraq là Senegal nhưng vẫn giành chiến thắng thuyết phục 3-1. Trong khi đó, Iraq dù rất cố gắng và đã để lại đôi chút dấu ấn nhưng cuối cùng vẫn phải nhận trận thua 1-4 trước Na Uy.

Điều đó nói lên khoảng cách trình độ giữa đôi bên trong trận đấu tới và một trận thắng, thậm chí thắng đậm cho ĐT Pháp là điều được nhiều người dự đoán.

Trước Senegal, Pháp không thực sự áp đảo trong hiệp một, nhưng chỉ cần tăng tốc sau giờ nghỉ, Les Bleus lập tức tạo ra sự khác biệt bằng chất lượng cá nhân vượt trội. Kylian Mbappe ghi cú đúp, Michael Olise liên tục khuấy đảo hai biên, còn tuyến giữa của Didier Deschamps kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Với cú đúp trong trận ra quân, Mbappe đã ghi được 14 bàn thắng, chỉ còn kém kỷ lục mà Messi và Muller đang nắm giữ đúng 2 bàn (tính đến trước lượt trận thứ hai World Cup 2026).

Trong bối cảnh Messi cũng đang có phong độ cao, Mbappe sẽ càng thêm khát khao để săn kỷ lục với người đàn anh, người đồng đội cũ. Ở tình cảnh như vậy, Iraq sẽ là đối thủ ưa thích để Mbappe có thể "cày" bàn thắng và hướng tới những kỷ lục.

Với Iraq, đội bóng này thật sự quá thiếu may mắn ở World Cup 2026. Trong lần trở lại với giải đấu lớn nhất thế giới sau 40 năm, đại diện châu Á phải cùng bảng với những đối thủ quá sức là Na Uy, Pháp và Senegal. Nhìn đối thủ nào, Iraq cũng rất khó có cửa để thắng dù họ vẫn luôn thi đấu hết khả năng.

nhan dinh phap vs iraq bang i world cup 2026 mbappe tien doi bong chau A ve nuoc hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 

Iraq muốn gây bất ngờ trước Pháp, họ cần một màn trình diễn hoàn hảo về chiến thuật lẫn thể lực. Đó là yêu cầu rất khó thực hiện khi khoảng cách trình độ giữa hai đội là quá lớn.

Vì thế, sẽ không ngạc nhiên nếu Mbappe tiếp tục ghi bàn và ĐT Pháp tiếp tục chiến thắng. Khi đó, Mbappe cùng các đồng đội ở Les Blues sẽ chính thức tiễn Iraq rời khỏi World Cup 2026.

Trận đấu Pháp vs Iraq bảng I World Cup 2026 diễn ra lúc 4h rạng sáng 23/6 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trần Tiến/VOV.VN
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