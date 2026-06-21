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Nhận định Tây Ban Nha vs Saudi Arabia bảng H World Cup 2026: Chỉ có một con đường

Chủ Nhật, 06:00, 21/06/2026
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VOV.VN - Nhận định Tây Ban Nha vs Saudi Arabia bảng H World Cup 2026 diễn ra lúc 23h ngày 21/6/2026.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với nhiều áp lực sau khi họ đã để Cape Verde cầm hòa ở lượt trận trước. Nếu không thể thắng đêm nay, viễn cảnh bị loại từ vòng bảng hoàn toàn có thể xảy ra với đội bóng được đánh giá như ứng viên vô địch.

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Điều đáng lo với HLV Luis de la Fuente không phải khả năng kiểm soát thế trận mà là hiệu quả trong khâu dứt điểm. Trước Cape Verde, La Roja áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Đây được xem là "bài toán" muôn thuở của Tây Ban Nha suốt thời gian qua nhưng nó đã phần nào bị che mờ ở giải đấu lớn gần nhất là EURO 2024 bởi phong độ chói sáng của cặp cánh Nico Williams và Lamine Yamal.

Trong trận ra quân World Cup 2026 với Cape Verde, cả hai nhân tố này đều không đá chính. Nico Williams chỉ vào sân ở phút 87 trong khi Yamal cũng chỉ chơi cỡ 20 phút.

HLV Luis de la Fuente có lý do khi để cặp cánh "thiên thần" của mình trên ghế dự bị ở lượt trận đầu tiên. Đó là do thể trạng của Yamaal và Williams chưa đạt 100% do chấn thương gặp phải từ cuối mùa 2025/2026. Tuy nhiên trong tình thế khó khăn như hiện tại, có thể nhà cầm quân này sẽ có những toan tính khác cho trận gặp Saudi Arabia.

Trước trận đấu, Lamine Yamal chia sẻ: "Tôi đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì mà HLV yêu cầu, nhưng tôi chưa đạt trạng thái tốt nhất để chơi trọn vẹn một trận đấu. Tôi cảm thấy rất ổn, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ ra sân ngay từ đầu. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV".

nhan dinh tay ban nha vs saudi arabia bang h world cup 2026 chi co mot con duong hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 

Những chia sẻ của Yamal nói lên rằng HLV Luis de la Fuente sẽ cần có những toan tính rất kỹ càng và chi tiết cho trận đấu đêm nay bởi rủi ro đến với ngôi sao của Barca cũng sẽ ảnh hưởng chung đến đội bóng trong quãng đường còn lại của giải đấu.

Với Saudi Arabia, những gì họ thể hiện ở trận ra quân với Uruguay là rất tích cực. Những gì HLV Donis làm được trong thời gian ngắn là đáng ngợi khen với một tập thể chật vật, còn có thể thua bất cứ đội bóng tầm trung nào của châu Á ít tháng trước.

Saudi Arabia có lực lượng gần như mạnh nhất. Đội trưởng Salem Al-Dawsari tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, trong khi Abdulelah Al Amri vừa ghi bàn trước Uruguay và sẽ tiếp tục chỉ huy hàng thủ. Một điểm nữa hoàn toàn có thể làm đại diện Tây Á hài lòng.

Trận đấu Tây Ban Nha vs Saudi Arabia bảng H World Cup 2026 diễn ra lúc 23h ngày 21/6/2026. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trần Tiến/VOV.VN
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