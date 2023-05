Nhận định U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Toan tính của HLV Troussier

Theo lịch thi đấu bóng đá SEA Games 32 hôm nay (11/5), môn bóng đá nam sẽ kết thúc vòng bảng với các trận đấu ở lượt trận cuối cùng bảng B.

HLV Troussier sẽ có những toan tính trong trận đấu với Thái Lan khi U22 Việt Nam đã sớm vào bán kết. (Ảnh: Dương Thuật).

Vào lúc 19h, U22 Việt Nam sẽ so tài U22 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng. Với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, cả 2 đội đều đã giành quyền đi tiếp vào bán kết nên trận đấu này sẽ mang ý nghĩa phân định ngôi thứ. U22 Thái Lan có hiệu số nhỉnh hơn (+7) so với (+5 của U22 Việt Nam) nên chỉ cần hòa là giành ngôi nhất bảng.

Nếu U22 Việt Nam muốn giành ngôi nhất bảng, thầy trò HLV Troussier sẽ cần phải dốc sức để giành chiến thắng. Tuy nhiên, trong bối cảnh các trận bán kết chỉ diễn ra sau cuộc đọ sức hôm nay 2 ngày, nhà cầm quân người Pháp sẽ cần có những toan tính kỹ lưỡng.



Trong trường hợp nhất bảng, U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Myanmar ở bán kết trong khi nếu nhì bảng, đội bóng do HLV Troussier dẫn dắt sẽ chạm trán U22 Indonesia ở vòng đấu tiếp theo.



Tất nhiên, về lý thuyết U22 Myanmar sẽ là đối thủ nhẹ ký hơn cho thầy trò HLV Troussier nhưng nếu dốc sức để có ngôi nhất bảng và rồi rơi vào trạng thái cạn kiệt thể lực, U22 Việt Nam cũng sẽ không dễ để thắng U22 Myanmar.



Do đó, HLV Philippe Troussier cho biết ông sẽ có những tính toán về lực lượng do U22 Việt Nam chỉ có 1 ngày nghỉ giữa trận gặp U22 Thái Lan và bán kết SEA Games 32. U22 Việt Nam có thể sẽ xoay đội hình và trao cơ hội đá chính cho nhóm cầu thủ dự bị.

Trước đó, HLV Troussier gần như cố định bộ khung của U22 Việt Nam trong 3 trận đã qua tại vòng bảng SEA Games 32.

Trong 3 trận đã qua, U22 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ nhưng lối chơi vẫn tồn tại một số vấn đề ở khả năng phòng ngự và kiểm soát thế trận.



Về phần U22 Thái Lan, đội bóng này đã thể hiện lối chơi khoáng đạt cùng khả năng tấn công sắc sảo, đa dạng từ nhiều vị trí khác nhau. Con số 9 bàn thắng sau 3 trận đã qua là một minh chứng rõ ràng nhất.

U22 Thái Lan thể hiện lối chơi khoáng đạt cùng khả năng tấn công sắc sảo nhưng không phải không có điểm yếu. (Ảnh: FAT).

Dù vậy, U22 Thái Lan cũng không phải không có điểm yếu. Hàng thủ của đội bóng này đã có những thời điểm thi đấu không tốt và để các đối thủ Singapore và Lào chọc thủng lưới. Trước hàng công được đánh giá khá ổn của U22 Việt Nam, các hậu vệ U22 Thái Lan hứa hẹn sẽ có một trận đấu vất vả.



Mỗi khi bóng đá Việt Nam đối đầu với bóng đá Thái Lan, chiến thắng là điều mà người hâm mộ cũng như chính bản thân các cầu thủ đều mong muốn. Tuy nhiên xét trên bối cảnh hiện tại, điều quan trọng nhất với U22 Việt Nam trong trận đấu tối nay là phải giữ được sức lực, tránh những thẻ phạt không đáng có để sở hữu được những gì tốt nhất cho trận đấu bán kết chỉ sau đây 2 ngày.



Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h hôm nay (11/5) trên sân Prince. VOV.VN sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.