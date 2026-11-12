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Nhận định U23 Việt Nam - U23 Singapore: Vô địch sớm tại Pleiku?

Thứ Năm, 06:15, 12/11/2026
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VOV.VN - U23 Việt Nam đứng trước cơ hội giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế 2026 sớm một lượt trận nếu đánh bại U23 Singapore và nhận kết quả thuận lợi từ cuộc đối đầu giữa U23 Thái Lan với U23 Qatar.

U23 Việt Nam hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan

U23 Việt Nam khởi đầu đầy ấn tượng tại giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra ở Gia Lai bằng chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan. Màn trình diễn thuyết phục của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh mang đậm dấu ấn của những cầu thủ thuộc biên chế HAGL, nổi bật là Minh Tâm và Gia Bảo.

Minh Tâm trở thành tâm điểm với cú đúp bàn thắng, trong khi Gia Bảo mang về quả phạt đền để Minh Hoàng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp U23 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng, còn U23 Thái Lan rơi xuống vị trí cuối bảng.

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U23 Việt Nam thắng đậm U23 Thái Lan (Ảnh: HT).

Sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần và thái độ thi đấu của các học trò. Nhà cầm quân này chia sẻ: “Tôi đánh giá cao tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ. Toàn đội đã có một trận đấu rất tuyệt vời. Tôi cảm ơn các học trò vì đã giành chiến thắng trong trận đấu này, như một món quà dành tặng khán giả Gia Lai và người hâm mộ Việt Nam. Đây cũng là bước đệm để các cầu thủ tiếp tục hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai”.

Chiến thắng trước U23 Thái Lan không chỉ mang lại lợi thế về điểm số mà còn tạo động lực tinh thần cho U23 Việt Nam trước cuộc đối đầu tiếp theo với U23 Singapore vào lúc 19h hôm nay 12/11.

Ở lượt trận ra quân, U23 Singapore gây chú ý khi cầm hòa U23 Qatar. Kết quả này cho thấy đội bóng đảo quốc sư tử có sự chuẩn bị nhất định và không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới chiến thắng. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vừa thể hiện khả năng tổ chức tấn công hiệu quả, vừa cho thấy sự tự tin sau màn trình diễn trước U23 Thái Lan.

Minh Tâm, Gia Bảo cùng các đồng đội cần tiếp tục duy trì phong độ, đồng thời cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. Nếu giữ được sự chủ động trong lối chơi và hạn chế những sai sót ở hàng phòng ngự, U23 Việt Nam có thể hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp tại giải đấu.

U23 Việt Nam có thể vô địch sớm một lượt trận

Điểm đáng chú ý nhất ở lượt trận thứ hai nằm ở cơ hội đăng quang sớm của U23 Việt Nam. Nếu đánh bại U23 Singapore, đồng thời U23 Thái Lan và U23 Qatar chia điểm, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ vô địch giải giao hữu quốc tế 2026 trước một lượt trận.

Đây là kịch bản đáng chờ đợi đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sau chiến thắng cách biệt trước U23 Thái Lan, đội chủ nhà đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

nhan dinh u23 viet nam - u23 singapore vo dich som tai pleiku hinh anh 2

Trong khi đó, U23 Thái Lan và U23 Qatar đều cần một chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh danh hiệu. Hai đội sẽ đối đầu vào lúc 15h ngày 12/11. Sau kết quả không như mong đợi ở trận ra quân, cả hai chắc chắn muốn cải thiện thành tích và nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch. Cuộc đối đầu này vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện bảng xếp hạng. Kết quả trận đấu có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cơ hội đăng quang sớm của U23 Việt Nam.

Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam có cơ hội tiếp tục khẳng định sức mạnh tại giải đấu. Người hâm mộ đang chờ đợi Minh Tâm và các đồng đội tiếp tục tỏa sáng để tiến gần hơn tới chức vô địch.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore. Mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Yến Hoàng/VOV.VN
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