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Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Chinh phục "ngọn núi"

Thứ Sáu, 06:15, 25/09/2026
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VOV.VN - Nhận định trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9.

Vào lúc 17h30 ngày 25/9, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Hàn Quốc ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026. Để có mặt ở trận đấu này, U23 Việt Nam đã giành ngôi nhì bảng C với thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh ghi được 3 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn.

nhan dinh u23 viet nam vs u23 han quoc chinh phuc ngon nui hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV và họ đã thể hiện sức mạnh khi giành chiến thắng cả 2 trận ở bảng D, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Theo quy định của ASIAD 2026, mỗi đội được sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi và U23 Hàn Quốc đã tận dụng triệt để điều này nhằm tăng sức mạnh cho đội bóng.

3 cầu thủ quá 23 tuổi của U23 Hàn Quốc là Eom Ji Sung, Lee Gi Hyuk, Yang Hyun Jun. Trong đó, Eom Ji Sung là nhân tố nổi bật nhất khi đang khoác áo Swansea của Anh. Tiền vệ này cũng đã ghi được 3 bàn ở kỳ ASIAD năm nay và đóng vai trò như nhạc trưởng của U23 Hàn Quốc.

Ngoài Eom Ji Sung, U23 Hàn Quốc còn có 8 cầu thủ khác đang thi đấu ở châu Âu với những cái tên đáng chú ý như Lee Hyun Ju (Arouca - Bồ Đào Nha), Kim Myung Jun (Genk - Bỉ), Yang Min Hyeok (Westerlo - Bỉ), Kim Ji Soo (Brentford - Anh) hay Bae Jun Ho (Stoke City - Anh).

nhan dinh u23 viet nam vs u23 han quoc chinh phuc ngon nui hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 

U23 Việt Nam từng thắng U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2026 nhưng mọi chuyện giờ đây đã rất khác. U23 Việt Nam yếu đi khi vắng một số trụ cột, trong đó đáng kể nhất là Đình Bắc.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc bổ sung thêm nhiều nhân tố quá tuổi và cả các gương mặt từ châu Âu trở về. Những cầu thủ của Hàn Quốc thi đấu tại giải U23 châu Á hồi đầu năm được gọi tham dự ASIAD 2026 giờ chỉ còn đóng vai trò dự bị.

Bên cạnh đó, cũng phải thẳng thắn thừa nhận U23 Việt Nam chưa đạt phong độ tốt nhất ở ASIAD năm nay nên mọi chuyện trong trận gặp Hàn Quốc sẽ càng trở nên phức tạp. Khả năng tận dụng cơ hội sẽ là bài toán mà HLV Đinh Hồng Vinh phải giải quyết trong trận đấu hôm nay khi các tiền đạo của U23 Việt Nam có thể sẽ không còn sở hữu nhiều thời cơ ghi bàn như ở vòng bảng. 

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Trần Tiến/VOV.VN
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