Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: Trận đấu để khẳng định

Hôm nay 28/3, lượt trận thứ hai của giái giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 diễn ra tại Tây An (Trung Quốc). U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Thái Lan trong trận đấu bắt đầu lúc 14h.

Sau lượt trận đầu tiên, cả bốn đội U23 Việt Nam, U23 Triều Tiên, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan đều có 1 điểm sau những trận hòa. Tuy nhiên, U23 Việt Nam cùng U23 Triều Tiên tạm thời xếp sau do có trận hòa 1-1. Trong khi đó, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan có trận hòa 2-2 nên tạm thời xếp trên.

Giải CFA Team China 2026 có bốn đội tranh tài, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, đội có nhiều điểm nhất sau ba lượt trận sẽ giành chức vô địch. Do đó, lượt trận hôm nay sẽ mang ý nghĩa then chốt đến thứ hạng chung cuộc của các đội tại giải năm nay.

Tuy nhiên, với tính chất của một giải giao hữu, chắc chắn yếu tố thắng thua, vô địch hay không vô địch dù quan trọng nhưng cũng không phải là cái đích hàng đầu để các đội nhắm tới.

U23 Việt Nam đến với giải đấu bằng lực lượng U21, gồm các cầu thủ sinh năm 2005 trở về sau. Trong trận đầu tiên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã dẫn trước U23 Triều Tiên nhưng sau đó thay đổi nhiều nhân sự dự bị vào sân trong hiệp 2 và kết quả chung cuộc là hòa 1-1. Tổng cộng đã có 18/25 cầu thủ đăng ký được bước vào sân thi đấu.

Có thể cách thức tương tự sẽ được HLV Đinh Hồng Vinh áp dụng trong trận đấu hôm nay và những gương mặt chưa ra sân trận gặp Triều Tiên sẽ có cơ hội thể hiện năng lực.

Trong khi đó, U23 Thái Lan đến với CFA Team China 2026 bằng lực lượng gần như mạnh nhất trong lứa tuổi U23 với nhiều gương mặt sinh năm 2003, 2004. Họ chỉ thiếu một vài cầu thủ lên ĐTQG Thái Lan và chấn thương.

Do đó, về lý thuyết, U23 Thái Lan sẽ là đội bóng được đánh giá cao hơn về trình độ cũng như kinh nghiệm thi đấu quốc tế với nhiều cầu thủ từng đá SEA Games 2025 và U23 châu Á 2026. Sẽ không bất ngờ nếu U23 Thái Lan là đội có được thế trận nhỉnh hơn.

Tuy nhiên, nếu U23 Việt Nam có thể thi đấu sòng phẳng, thậm chí giành chiến thắng, đó sẽ là lời khẳng định tuyệt vời cho những quyết định nhân sự ở các đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian qua đến từ VFF.

Trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan sẽ được Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.