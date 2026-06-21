English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhận định Uruguay vs Cape Verde: Giải mã hiện tượng được không?

Chủ Nhật, 13:00, 21/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhận định Uruguay vs Cape Verde trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 diễn ra vào lúc 5h ngày 22/6.

Uruguay sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Cape Verde, trong bối cảnh cục diện bảng đấu vẫn đang hoàn toàn rộng mở sau loạt trận đầu tiên.

Theo nhận định và dự đoán của siêu máy tính, Uruguay là đội được đánh giá cao hơn hẳn với 67,2% khả năng chiến thắng, trong khi cơ hội dành cho Cape Verde chỉ là 12,2%. Khả năng hai đội hòa nhau ở trận đấu này là 20,6%.

Ở trận ra quân, Uruguay gây thất vọng khi bị Saudi Arabia cầm hòa 1-1 dù tung ra tới 27 cú sút và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa phải nhờ đến bàn gỡ muộn của Maxi Araújo ở phút 80 mới tránh khỏi thất bại.

nhan dinh uruguay vs cape verde giai ma hien tuong duoc khong hinh anh 1
Trận đấu giữa Uruguay vs Cape Verde diễn ra vào 5h ngày 22/5.

Dù vậy, thống kê cho thấy Uruguay vẫn là tập thể rất đáng gờm tại vòng bảng World Cup. Đại diện Nam Mỹ chỉ thua 1 trong 9 trận vòng bảng gần nhất (thắng 6, hòa 2, thua 1). Đây là nền tảng để họ tự tin hướng đến chiến thắng đầu tiên tại giải năm nay.

Trong khi đó, Cape Verde vừa tạo nên cú sốc lớn khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận đấu đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Dù phải chống đỡ tới 27 cú sút, đoàn quân của HLV Bubista vẫn đứng vững nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Vozinha, người có tới 7 pha cứu thua.

Trung vệ Pico Lopes cũng chơi nổi bật với 11 pha giải nguy, thông số cao nhất của một cầu thủ ra mắt World Cup trong màu áo một đội tuyển châu Phi kể từ năm 2006.

Xét lịch sử đối đầu, đây là lần đầu tiên Uruguay và Cape Verde gặp nhau. Tuy nhiên, thống kê đang hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng Nam Mỹ. Uruguay hiện bất bại trong cả 5 lần chạm trán các đại diện châu Phi tại World Cup (thắng 3, hòa 2). Ngược lại, Cape Verde đã thua cả 2 trận trước các đội Nam Mỹ, lần lượt trước Ecuador và Chile.

Với chất lượng đội hình vượt trội cùng kinh nghiệm dày dạn ở sân chơi lớn, Uruguay rõ ràng nắm lợi thế lớn trong việc giành chiến thắng trước Cape Verde. Tuy nhiên, sau màn trình diễn quả cảm trước Tây Ban Nha, Cape Verde chắc chắn không phải là đối thủ dễ bị khuất phục.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Cape Verde tại bảng H World Cup 2026 diễn ra vào lúc 5h ngày 22/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 19-6: Ronaldo phá vỡ im lặng, chủ nhà nhận tin dữ
Bản tin World Cup 2026 hôm nay 19-6: Ronaldo phá vỡ im lặng, chủ nhà nhận tin dữ

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 19-6 có những nội dung chính sau đây: Ronaldo phá vỡ im lặng; Chủ nhà World Cup 2026 nhận tin dữ; Các “vũ công Samba” lột xác, chờ màn trình diễn bùng nổ…

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 19-6: Ronaldo phá vỡ im lặng, chủ nhà nhận tin dữ

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 19-6: Ronaldo phá vỡ im lặng, chủ nhà nhận tin dữ

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 19-6 có những nội dung chính sau đây: Ronaldo phá vỡ im lặng; Chủ nhà World Cup 2026 nhận tin dữ; Các “vũ công Samba” lột xác, chờ màn trình diễn bùng nổ…

Harry Kane vượt Ronaldo về số bàn thắng tại World Cup
Harry Kane vượt Ronaldo về số bàn thắng tại World Cup

VOV.VN - Harry Kane tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường World Cup khi nâng tổng số bàn thắng lên con số 10, qua đó vượt Cristiano Ronaldo với khoảng cách 2 pha lập công.

Harry Kane vượt Ronaldo về số bàn thắng tại World Cup

Harry Kane vượt Ronaldo về số bàn thắng tại World Cup

VOV.VN - Harry Kane tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường World Cup khi nâng tổng số bàn thắng lên con số 10, qua đó vượt Cristiano Ronaldo với khoảng cách 2 pha lập công.

Ronaldo 10 trận không ghi bàn, HLV Martinez vẫn bênh vực
Ronaldo 10 trận không ghi bàn, HLV Martinez vẫn bênh vực

VOV.VN - Ronaldo đã có chuỗi 10 trận đấu liên tiếp không ghi bàn cho đội tuyển quốc gia ở các giải đấu lớn là World Cup và EURO, nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn được HLV Martinez bênh vực.

Ronaldo 10 trận không ghi bàn, HLV Martinez vẫn bênh vực

Ronaldo 10 trận không ghi bàn, HLV Martinez vẫn bênh vực

VOV.VN - Ronaldo đã có chuỗi 10 trận đấu liên tiếp không ghi bàn cho đội tuyển quốc gia ở các giải đấu lớn là World Cup và EURO, nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn được HLV Martinez bênh vực.

Ronaldo đi vào lịch sử World Cup sau trận Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo
Ronaldo đi vào lịch sử World Cup sau trận Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo

VOV.VN - Ronaldo đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi nhất đá chính tại World Cup, sau khi Bồ Đào Nha hòa 1-1 CHDC Congo.

Ronaldo đi vào lịch sử World Cup sau trận Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo

Ronaldo đi vào lịch sử World Cup sau trận Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo

VOV.VN - Ronaldo đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi nhất đá chính tại World Cup, sau khi Bồ Đào Nha hòa 1-1 CHDC Congo.

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 17-6: Messi vượt Ronaldo, Bồ Đào Nha né lời nguyền
Bản tin World Cup 2026 hôm nay 17-6: Messi vượt Ronaldo, Bồ Đào Nha né lời nguyền

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 17-6 có những nội dung chính sau đây: Messi phá kỷ lục của Ronaldo ở World Cup; Bồ Đào Nha cần “tránh vết xe đổ” ở trận ra quân World Cup; Haaland lập kì tích ghi bàn ở World Cup…

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 17-6: Messi vượt Ronaldo, Bồ Đào Nha né lời nguyền

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 17-6: Messi vượt Ronaldo, Bồ Đào Nha né lời nguyền

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 17-6 có những nội dung chính sau đây: Messi phá kỷ lục của Ronaldo ở World Cup; Bồ Đào Nha cần “tránh vết xe đổ” ở trận ra quân World Cup; Haaland lập kì tích ghi bàn ở World Cup…

Lịch thi đấu World Cup 2026 của CHDC Congo: Kẻ thách thức của Ronaldo
Lịch thi đấu World Cup 2026 của CHDC Congo: Kẻ thách thức của Ronaldo

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của CHDC Congo, đội bóng sẽ thách thức tham vọng của Ronaldo và các đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha.

Lịch thi đấu World Cup 2026 của CHDC Congo: Kẻ thách thức của Ronaldo

Lịch thi đấu World Cup 2026 của CHDC Congo: Kẻ thách thức của Ronaldo

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của CHDC Congo, đội bóng sẽ thách thức tham vọng của Ronaldo và các đồng đội ở ĐT Bồ Đào Nha.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế