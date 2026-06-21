Nhận định Uruguay vs Cape Verde: Giải mã hiện tượng được không?

Uruguay sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Cape Verde, trong bối cảnh cục diện bảng đấu vẫn đang hoàn toàn rộng mở sau loạt trận đầu tiên.

Theo nhận định và dự đoán của siêu máy tính, Uruguay là đội được đánh giá cao hơn hẳn với 67,2% khả năng chiến thắng, trong khi cơ hội dành cho Cape Verde chỉ là 12,2%. Khả năng hai đội hòa nhau ở trận đấu này là 20,6%.

Ở trận ra quân, Uruguay gây thất vọng khi bị Saudi Arabia cầm hòa 1-1 dù tung ra tới 27 cú sút và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đoàn quân của HLV Marcelo Bielsa phải nhờ đến bàn gỡ muộn của Maxi Araújo ở phút 80 mới tránh khỏi thất bại.

Trận đấu giữa Uruguay vs Cape Verde diễn ra vào 5h ngày 22/5.

Dù vậy, thống kê cho thấy Uruguay vẫn là tập thể rất đáng gờm tại vòng bảng World Cup. Đại diện Nam Mỹ chỉ thua 1 trong 9 trận vòng bảng gần nhất (thắng 6, hòa 2, thua 1). Đây là nền tảng để họ tự tin hướng đến chiến thắng đầu tiên tại giải năm nay.

Trong khi đó, Cape Verde vừa tạo nên cú sốc lớn khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận đấu đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Dù phải chống đỡ tới 27 cú sút, đoàn quân của HLV Bubista vẫn đứng vững nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Vozinha, người có tới 7 pha cứu thua.

Trung vệ Pico Lopes cũng chơi nổi bật với 11 pha giải nguy, thông số cao nhất của một cầu thủ ra mắt World Cup trong màu áo một đội tuyển châu Phi kể từ năm 2006.

Xét lịch sử đối đầu, đây là lần đầu tiên Uruguay và Cape Verde gặp nhau. Tuy nhiên, thống kê đang hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng Nam Mỹ. Uruguay hiện bất bại trong cả 5 lần chạm trán các đại diện châu Phi tại World Cup (thắng 3, hòa 2). Ngược lại, Cape Verde đã thua cả 2 trận trước các đội Nam Mỹ, lần lượt trước Ecuador và Chile.

Với chất lượng đội hình vượt trội cùng kinh nghiệm dày dạn ở sân chơi lớn, Uruguay rõ ràng nắm lợi thế lớn trong việc giành chiến thắng trước Cape Verde. Tuy nhiên, sau màn trình diễn quả cảm trước Tây Ban Nha, Cape Verde chắc chắn không phải là đối thủ dễ bị khuất phục.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Cape Verde tại bảng H World Cup 2026 diễn ra vào lúc 5h ngày 22/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.