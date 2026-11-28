CA TP.HCM vs HAGL: Đội khách chưa hết báo động

Trên sân Bình Dương, CA TP.HCM vs HAGL bước vào cuộc đối đầu với cùng một mục tiêu là tìm lại niềm vui chiến thắng sau những thất bại ở vòng đấu gần nhất. CA TP.HCM hiện có 10 điểm, trong khi đội bóng phố Núi mới giành được 6 điểm và đang đứng áp chót bảng xếp hạng.

HAGL đối mặt khó khăn ở chuyến làm khách trên sân của CA TP.HCM.

Với 3 trận thua liên tiếp tại V-League, CA TP.HCM đang chịu sức ép phải thắng để chặn đà sa sút. Dù vậy, lợi thế sân nhà cùng nền tảng phong độ từ đầu mùa vẫn giúp Olaha Mạnh Đưc cùng các đồng đội có phần nhỉnh hơn đối thủ.

Bên kia chiến tuyến, HAGL không thể tiếp tục đánh rơi điểm số nếu không muốn bị kéo sâu hơn vào cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng phố Núi rất cần một kết quả tích cực, nhưng chuyến làm khách lần này sẽ không dễ dàng khi đối thủ cũng đang ở trong tình thế phải thắng.

HAGL vẫn có khả năng gây khó khăn cho chủ nhà nếu tổ chức phòng ngự tốt và tận dụng được những khoảng trống trong các tình huống chuyển trạng thái.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của đội bóng phố Núi là sự ổn định trong suốt 90 phút. Nếu tiếp tục mắc sai sót ở những thời điểm quyết định, HAGL hoàn toàn có thể phải trả giá trước một CA TP.HCM đang rất khát khao chiến thắng.

Bắc Ninh vs Đà Nẵng: Chủ nhà có thể tận dụng điểm yếu phòng ngự

Tại sân Việt Yên, Bắc Ninh có cơ hội cải thiện vị trí khi tiếp đón Đà Nẵng, đội bóng đang hơn họ 1 điểm trên bảng xếp hạng. Dù là tân binh, thầy trò HLV Paulo Foiani đang cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận trong quá trình hòa nhập với V-League. Sau 7 trận, Bắc Ninh mới để lọt lưới 6 bàn, con số cho thấy họ đang lấy sự chặt chẽ trong tổ chức phòng ngự làm nền tảng để cạnh tranh điểm số.

Bắc Ninh có cơ hội giành điểm trước Đà Nẵng.

Đà Nẵng lại chưa tạo được sự yên tâm, đặc biệt ở khả năng bảo vệ khung thành. Trong trận ra mắt của HLV Lee Young Jin, đội bóng sông Hàn để thua Ninh Bình 0-1, qua đó tiếp tục bộc lộ những hạn chế ở hàng thủ.

Sau 8 trận, Đà Nẵng đã để thủng lưới 13 bàn và mới ghi được 8 bàn thắng. Đây là những con số đáng lo ngại, nhất là khi họ phải làm khách trước một đối thủ có xu hướng chơi kỷ luật và sẵn sàng chờ đợi sai lầm của đối phương.

HLV Lee Young Jin cần nhanh chóng cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự, đồng thời tìm ra phương án giúp các cầu thủ tuyến trên tận dụng cơ hội hiệu quả hơn.

Với 8 điểm sau 7 trận, Bắc Ninh có cơ hội vượt qua chính đối thủ nếu giành trọn 3 điểm. Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng được dự báo căng thẳng, việc giành được chiến thắng trên sân Việt Yên là cú hích tinh thần đáng kể cho đội bóng tân binh.

Hà Nội FC vs Hà Tĩnh: Cơ hội để đội bóng Thủ đô trở lại

Trận đấu tại Hàng Đẫy là một trong những tâm điểm của vòng đấu khi Hà Nội FC đang có 12 điểm, kém Hà Tĩnh 2 điểm. Đội bóng Thủ đô vừa tìm lại niềm vui bằng chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Đồng Nai, trong khi Hà Tĩnh cũng giành trọn 3 điểm sau màn so tài với CA TP.HCM.

Hà Nội FC quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Hà Tĩnh để bứt phá trên bảng xếp hạng.

Ở trận thắng Đồng Nai, Hai Long là nhân vật nổi bật khi kiến tạo bàn gỡ hòa trước khi trực tiếp ghi bàn giúp Hà Nội FC vượt lên. Màn trình diễn ấy mang đến tín hiệu tích cực, nhưng thầy trò HLV Harry Kewell vẫn cần chứng minh khả năng duy trì phong độ ổn định qua nhiều vòng đấu.

Bởi lẽ, điểm yếu của Hà Nội FC trong giai đoạn đầu mùa nằm ở sự thất thường trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Đội bóng Thủ đô áo tím từng thể hiện bản lĩnh trước các đội bóng cạnh tranh nhóm đầu như CAHN hay Ninh Bình, nhưng lại gây thất vọng khi để thua HAGL và Đà Nẵng.

Văn Quyết và các đồng đội cần tiếp tục thể hiện được bản lĩnh, đặc biệt khi phải đối đầu với những đối thủ có lối chơi kỷ luật như Hà Tĩnh.

Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh đang là một trong những đội bóng tạo được nhiều ấn tượng nhất từ đầu mùa. Với 14 điểm sau 8 trận, thầy trò HLV Phan Như Thuật thậm chí còn đứng trên Hà Nội FC, dù mục tiêu quen thuộc của đội bóng miền Trung vẫn là tích lũy điểm số để bảo đảm vị trí an toàn.

Điểm đáng chú ý là Hà Tĩnh không chỉ giành chiến thắng trước những đối thủ ngang tầm mà còn biết cách gây khó khăn cho các đội bóng được đánh giá cao hơn. Những kết quả tích cực trước Thể Công Viettel và CA TP.HCM cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục, kể cả khi phải thi đấu xa nhà.

Trên hàng công, Daniel Passira là cái tên mà hàng thủ Hà Nội FC cần đặc biệt dè chừng. Người cũ của đội Thủ đô đã ghi 6 bàn và đang trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất trong hệ thống tấn công của đội bóng miền Trung.

So với Hà Tĩnh, Hà Nội FC có lợi thế về chất lượng đội hình và được chơi trên sân nhà. Nếu duy trì được sự tập trung và phát huy tốt khả năng tạo đột biến của Hai Long, đội bóng Thủ đô đủ sức giành chiến thắng.

Dẫu vậy, Hà Tĩnh đã chứng minh họ có thể tạo ra bất ngờ trước những đối thủ mạnh hơn. Đây sẽ không phải trận đấu dễ dàng cho Hà Nội FC, nhưng cũng là cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Harry Kewell thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu và phát đi tín hiệu về sự trở lại trong cuộc đua mùa giải.

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