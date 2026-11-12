Olaha Mạnh Đức tỏa sáng, ĐT Việt Nam gợi nhớ hình ảnh SLNA trong quá khứ

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2 bàn thắng – 2 mảnh ký ức

Mùa hè năm 2026, Michael Olaha chia tay SLNA để gia nhập CLB CA TP.HCM, sau đó có quốc tịch Việt Nam và mang tên Olaha Mạnh Đức.

Sự ra đi của Olaha mở ra chương mới đầy bất ngờ với đội bóng xứ Nghệ. SLNA rũ bỏ hình ảnh thi đấu manh mún, trông cậy Olaha “gánh team” và trầy trật đua trụ hạng, để khởi đầu như mơ tại V-League 2026/2027.

Đội bóng xứ Nghệ trình diễn lối chơi sắc sảo cùng tinh thần máu lửa. Những khán đài nguội lạnh lâu năm ở sân Vinh cũng có đà hồi sinh, thậm chí xảy ra lùm xùm ngoài ý muốn vì quá đông khán giả tới theo dõi trận SLNA tiếp đón CLB CAHN ở vòng 6 V-League.

Tiền đạo Olaha Mạnh Đức ra mắt ĐT Việt Nam trong trận gặp Đài Bắc Trung Hoa ở giải giao hữu trên sân Thiên Trường tối 11/11. (Ảnh: Hoài Thương)

Màn lột xác của SLNA gây bất ngờ cho chính những người yêu bóng đá xứ Nghệ. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ SLNA hài hước bày tỏ mong muốn “mùa giải kết thúc ngay vòng 5” – thời điểm thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League.

Khi V-League tạm nghỉ ở vòng 7 để ĐT Việt Nam hội quân, SLNA vẫn đang bất bại và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, kém 3 điểm so với ngôi đầu của Nam Định.

Trong lúc ban tổ chức sân Vinh đang rút kinh nghiệm để phục vụ khán giả tốt hơn, người hâm mộ SLNA đang tận hưởng luồng sinh khí mới mẻ của đội nhà, thì những đặc trưng của SLNA thời đua trụ hạng bỗng “vận” vào ĐT Việt Nam đúng ngày ra mắt của Olaha Mạnh Đức.

Trên sân Thiên Trường không chật kín khán giả, ĐT Việt Nam thi đấu thiếu đường nét rõ ràng, trải qua nhiều thời điểm bế tắc và có những phen thót tim trước Đài Bắc Trung Hoa. Miếng đánh hiệu quả nhất của thầy trò HLV Kim Sang Sik là những đường chuyền dài hướng tới Olaha Mạnh Đức.

Giữa bối cảnh ĐT Việt Nam thi đấu hao hao SLNA trước đây, Olaha Mạnh Đức tỏa sáng như kịch bản quen thuộc. Tiền đạo này trừng phạt sai lầm của Chen Po Liang để phối hợp cùng Nguyễn Hồng Phúc và sút tung lưới Đài Bắc Trung Hoa, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam ở phút 21.

Olaha Mạnh Đức ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Đài Bắc Trung Hoa. (Ảnh: Như Đạt)

Và khi Olaha Mạnh Đức rời sân ở phút 73, ĐT Việt Nam không còn duy trì được áp lực lên đối phương như trước. Sau phút 73, Đài Bắc Trung Hoa sẵn sàng đẩy cao đội hình và tạo ra 4 pha dứt điểm, trong khi ĐT Việt Nam chỉ có 2 pha dứt điểm.

Mảnh ký ức về SLNA ngày xưa bị cắt ngang khi ĐT Việt Nam ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 58. Khuất Văn Khang kiến tạo cho Nguyễn Đình Bắc xé lưới Đài Bắc Trung Hoa, gợi lại hình bóng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026.

Đáng chú ý, thời điểm ghi bàn nhân đôi cách biệt, ĐT Việt Nam có nửa đội hình là những thành viên U23 Việt Nam đã gặt hái thành công cùng HLV Kim Sang Sik gồm: Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường, Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc.

Bên cạnh 2 bàn thắng, tình huống ở phút 63 xứng đáng là hình ảnh tiêu biểu của ĐT Việt Nam trước Đài Bắc Trung Hoa: Olaha Mạnh Đức dạt sang cánh trái cùng Văn Khang và Đình Bắc tạo ra pha tấn công nguy hiểm rồi tích cực di chuyển qua cánh phải để kết nối lối chơi, nhưng tiền đạo này ngã sõng soài vì đồng đội chuyền hỏng.

Những hàng ghế trống tại Thiên Trường làm nền cho màn ăn mừng của Đình Bắc. (Ảnh: Hoài Thương)

“Chảo lửa” hạ nhiệt

Đài Bắc Trung Hoa đã có những cơ hội rõ ràng trước khung thành ĐT Việt Nam nhưng không thể tận dụng thành công. Các cầu thủ áo trắng nhiều phen xử lý vụng về, dù bên đường biên HLV Matt Ross trong bộ vest lịch lãm liên tục có những động tác chỉ đạo đầy cuốn hút.

Đội khách hạng 176 thế giới không thể gây bất ngờ trước đội chủ nhà đang đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA. ĐT Việt Nam hạ gục Đài Bắc Trung Hoa 2-0 để nối dài chuỗi bất bại trước đối thủ lên con số 5 (thắng 4, hòa 1).

Bất ngờ lớn nhất ở trận đấu này là sự vắng lặng của các khán đài sân Thiên Trường. Trước đó, đây luôn là điểm tựa với ĐT Việt Nam dù thi đấu chính thức hay giao hữu.

HLV Matt Ross của Đài Bắc Trung Hoa

Trong trận gần ở Thiên Trường nhất trước cuộc tiếp đón Đài Bắc Trung Hoa, ĐT Việt Nam đã thắng ĐT Malaysia 3-1 tại vòng loại Asian Cup hồi thắng 3 vừa qua giữa bầu không khí lễ hội. Sau trận đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik tươi cười chụp ảnh ăn mừng cùng khán đài đầy ắp CĐV.

Sân Thiên Trường cũng chật kín khán giả, dù ĐT Việt Nam thử nghiệm đội hình và chơi kém thuyết phục dưới thời HLV Philippe Troussier trong 2 trận giao hữu với Palestine và Syria hồi năm 2023.

Sức nóng của “chảo lửa” Thiên Trường cũng tạo nên hình ảnh đẹp cho Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế khi nơi đây đăng cai bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, với hàng vạn khán giả cổ vũ cho các trận đấu của U23 Thái Lan, U23 Singapore, U23 Malaysia, U23 Campuchia và U23 Lào.

Thế nhưng, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa chỉ đón lượng khán giả ít ỏi. Bầu không khí náo nhiệt từ các khán đài biến mất. Những tiếng hô vang “Việt Nam” thưa thớt. Âm thanh cổ vũ nổi bật nhất trên sân Thiên Trường tối 11/11 là khi dàn trống và dàn kèn đồng cùng tấu những giai điệu bài Lambada hay bài Đàn gà trong sân.

Sân Thiên Trường vắng khán giả trong ngày ĐT Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa.

ĐT Việt Nam thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 và nối dài chuỗi trận bất bại trước đối thủ. (Ảnh: Hoài Thương)

Chuỗi trận ĐT Việt Nam tạo ra hiệu ứng kín sân tại Thiên Trường đứt gãy, trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik thử nghiệm nhiều nhân tố mới và dàn cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi ở đợt tập trung lần này.

Dù vậy, khi có đội hình mạnh nhất và trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á, thì các trận đấu sân nhà của ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 cũng có cảnh vắng khán giả. Sân Mỹ Đình còn hàng chục nghìn ghế trống khi thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp đón Singapore và Campuchia ở vòng bảng, cũng không kín chỗ ở trận bán kết với Malaysia và chỉ sốt vé ở trận chung kết gặp Thái Lan.

Hiện tại, vẫn chưa rõ cuộc thử nghiệm đội hình nhằm hướng tới những mục tiêu dài hạn của ĐT Việt Nam sẽ có kết quả ra sao. Cũng chưa rõ, những nhân tố mới mẻ của ĐT Việt Nam sẽ trình diễn lối chơi thế nào ở trận kế tiếp gặp Kyrgyzstan.

Tuy nhiên, người hâm mộ đang tỏ ra khắt khe hơn với quyết định mua vé tới sân theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu. Không loại trừ khả năng sân Thiên Trường sẽ tiếp tục thưa thớt khán giả khi ĐT Việt Nam gặp Kyrgyzstan diễn ra lúc 19h ngày 17/11.