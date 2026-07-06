Ông Trump cảm ơn FIFA khi tiền đạo Balogun được xóa án treo giò trước trận gặp Bỉ

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 5/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì đã có quyết định đúng đắn, đảo ngược lại án phạt mà ông gọi là một sự bất công lớn. Đây là phản ứng đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ sau khi FIFA công bố quyết định, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với đội tuyển quốc gia trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Balogun hiện là chân sút chủ lực của đội chủ nhà Mỹ, trước đó đã ghi bàn thắng thứ ba của mình tại World Cup trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina. Tuy nhiên, ở hiệp hai, tiền đạo này nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài xem lại tình huống bằng VAR và xác định anh đã giẫm vào mắt cá chân hậu vệ Tarik Muharemović. Chiếc thẻ đỏ khiến đội tuyển Mỹ phải thi đấu với 10 người trong phần còn lại của trận đấu và đồng nghĩa Balogun sẽ bị treo giò ở vòng 1/8 theo quy định thông thường.

FIFA xóa thẻ đỏ cho Balogun. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, FIFA sau đó thông báo cơ quan tư pháp của tổ chức đã quyết định tạm đình chỉ việc thi hành án phạt. Theo quyết định này, Balogun vẫn được phép thi đấu với Bỉ, nhưng sẽ phải trải qua thời gian thử thách kéo dài một năm. Nếu trong thời gian này anh tiếp tục có hành vi vi phạm với tính chất và mức độ nghiêm trọng tương tự, án treo giò sẽ được khôi phục và thi hành cùng với bất kỳ hình thức kỷ luật mới nào.

FIFA cho biết, quy định của tổ chức cho phép cơ quan tư pháp tạm đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc thi hành các biện pháp kỷ luật trong những trường hợp phù hợp.

Quyết định của FIFA cũng được Liên đoàn Bóng đá Mỹ hoan nghênh. Trong thông báo chính thức, liên đoàn cho biết, rất vui khi Balogun đủ điều kiện góp mặt ở trận đấu quan trọng với Bỉ. Trước đó, huấn luyện viên Mauricio Pochettino cũng khẳng định, pha phạm lỗi của Balogun không đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và bày tỏ hy vọng quyết định sẽ được xem xét lại.

Phía đội tuyển Bỉ chưa đưa ra bình luận về quyết định mới của FIFA. Trong khi đó, việc Balogun trở lại được đánh giá là cú hích lớn cho hàng công của đội tuyển Mỹ trước cuộc đối đầu quan trọng tại Seattle vào ngày 6/7 tới, khi chân sút này đang đạt phong độ cao với ba bàn thắng kể từ đầu giải.