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Patrik Lê Giang nói lời gan ruột trong buổi tập đầu tiên cùng ĐT Việt Nam

Thứ Ba, 19:21, 23/06/2026
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VOV.VN - Thủ môn Patrik Lê Giang bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi bước vào buổi tập đầu tiên cùng ĐT Việt Nam.

patrik le giang noi loi gan ruot trong buoi tap dau tien cung Dt viet nam hinh anh 1
Thủ môn Patrik Lê Giang trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập chiều 23/6

"Đây là khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc đối với tôi" - Thủ môn Patrik Lê Giang bày tỏ khi trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập chiều 23/6 của ĐT Việt Nam. Đây là buổi tập đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik sau khi hội quân và cũng là buổi tập đầu tiên trong màu áo ĐTQG của Patrik Lê Giang.

Patrik Lê Giang có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Thủ môn này đã thể hiện phong độ ổn định tại V-League trong những mùa giải gần đây và chính thức có quốc tịch Việt Nam vào đầu năm 2026.

Người gác đền sinh năm 1992 gửi lời cảm ơn tới CLB CA TP.HCM, VFF cũng như gia đình, người hâm mộ đã giúp đỡ, ủng hộ trên chặng đường sự nghiệp và biến giấc mơ khoác áo ĐT Việt Nam trở thành sự thật.

Theo Patrik Lê Giang, ĐT Việt Nam có bầu không khí rất tuyệt vời và bản thân đã được các đồng đội chào đón nhiệt tình. Thủ môn này cũng khẳng định quyết tâm cạnh tranh vị trí trong đội hình của HLV Kim Sang Sik.

patrik le giang noi loi gan ruot trong buoi tap dau tien cung Dt viet nam hinh anh 2
Patrik Lê Giang trên sân tập ĐT Việt Nam

"Không khí ở tuyển Việt Nam rất tuyệt vời. Các đồng đội chào đón tôi rất nhiệt tình. Tôi yêu quý tất cả các đồng đội ở đây và chỉ muốn nói lời cảm ơn vì sự chào đón mà mọi người dành cho tôi trong những ngày đầu tiên" - Patrik Lê Giang chia sẻ.

Thủ môn này nói thêm: "Hiện tại, ĐT Việt Nam không gặp quá nhiều khó khăn, dù một vài cầu thủ đang gặp chấn thương nhỏ. Tuy nhiên, các trường hợp này đều đang hồi phục tích cực. Trước mắt, ĐT Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn để chuẩn bị cho ASEAN Cup. Chúng tôi hiểu rằng đây là giai đoạn rất quan trọng nên sẽ nỗ lực tập luyện với tinh thần cao nhất".

"Cá nhân tôi luôn luôn cố gắng hết mình vì ĐT Việt Nam và người hâm mộ Việt Nam" - Patrik Lê Giang khẳng định.

Như Đạt, Hoài Thương/VOV.VN
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