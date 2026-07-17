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Phân tích chiến thuật: Công bố loạt thống kê gây sốc về cách Anh thua Argentina

Thứ Sáu, 15:50, 17/07/2026
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VOV.VN - Opta đăng tải bài phân tích và công bố một loạt thống kê gây sốc về lối chơi bạc nhược khiến Anh thua ngược Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026.

phan tich chien thuat cong bo loat thong ke gay soc ve cach anh thua argentina hinh anh 1
Hàng thủ cao lớn của Anh bất lực nhìn tiền đạo cao 1m74 Lautaro Martinez đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Argentina. (Ảnh: Reuters)

Opta vừa đăng tải bài phân tích chiến thuật về trận thua ngược 1-2 của Anh trước Argentina ở bán kết World Cup 2026. Bài viết này công bố một loạt thống kê gây sốc về lối chơi bạc nhược của thầy trò HLV Thomas Tuchel trước Lionel Messi và đồng đội.

Theo thống kê của Opta, trong khoảng thời gian từ khi Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số cho Anh ở phút 55 đến khi Lautaro Martinez đưa Argentina vượt lên dẫn 2-1 ở phút 90+2 thì “Tam sư” chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng 11,9%.

“Tỷ lên kiểm soát bóng 11,9% là thống kê tệ nhất mà một đội nắm lợi thế dẫn bàn ở World Cup tạo ra trong khoảng thời gian từ 10 phút trở lên, tính từ năm 1966. Phần lớn các trường hợp mất quyền kiểm soát bóng là do thiếu người hoặc có chất lượng nhân sự kém xa đội hình Anh hiện tại” – Opta đưa ra bình luận.

Số liệu của Opta chỉ ra, toàn đội Anh chỉ có 38 đường chuyền và thực hiện chính xác 26 lần trong khoảng thời gian từ phút 55 đến 90+2. Trung vệ Marc Guehi là người có nhiều đường chuyền nhất với 6 lần, trong đó có 2 lần là chuyền về cho thủ môn Jordan Pickford.

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Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Argentina. (Ảnh: Reuters)

Opta cũng chỉ ra Argentina có số đường chuyền ở 1/3 cuối sân đối thủ nhiều gấp 40 lần so với Anh trong khoảng thời gian này. Cụ thể, Argentina có 160 đường chuyền ở khu vực gần vòng cấm đối phương, còn Anh chỉ có 4 đường chuyền ở đầu sân bên kia.

Sự bạc nhược của Anh đã tạo điều kiện để Lionel Messi có màn trình diễn bùng nổ. Theo thống kê của Opta, trong 55 phút trước khi Anthony Gordon ghi bàn thì Messi không tạo ra cơ hội nào và chỉ chuyền bóng chính xác 8/14 lần ở sát vòng cấm đối phương.

Sau khi Anthony Gordon ghi bàn, Lionel Messi đã chuyền chính xác 21/23 đường chuyền ở sát vòng cấm đối phương, tạo ra 3 cơ hội, có 2 pha kiến tạo cho Enzo Fernandez (phút 86) và Lautaro Martinez (90’+2) ghi bàn.

“Mục tiêu duy nhất của HLV Thomas Tuchel khi chơi tử thủ là cố gắng giữ tỷ số 1-0 đến hết giờ, nhưng nó đã phản tác dụng trước đội bóng có hàng công ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup 2026” – Bài viết của Opta nêu quan điểm.

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Dan Burn ôm mặt thất vọng khi Lionel Messi ăn mừng sau đường kiến tạo để Argentina ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. (Ảnh: Reuters) 

Opta cũng chỉ ra thống kê thảm họa của quyết định đưa trung vệ Dan Burn vào sân thay người của HLV Thomas Tuchel. Theo đó, Dan Burn không có pha chạm bóng nào bên phần sân Anh. Cả 3 lần chạm bóng của Dan Burn ở trận này đều là bên phần sân Argentina khi cầu thủ cao 2,01 m được đẩy lên tấn công trong nỗ lực tuyệt vọng của Anh ở thời điểm bị dẫn ngược 1-2.

Bài viết của Opta khép lại với lời “an ủi” rằng HLV Thomas Tuchel không cô đơn, khi Anh vốn dĩ có thói quen thua các đối thủ mạnh tại vòng knock-out World Cup. Cụ thể, Anh có tỷ lệ thất bại 100%, với 7 trận thua trong 7 lần chạm trán các đội thuộc top 10 thế giới ở các trận knock-out World Cup tính từ năm 1998.

Hoàng Long/VOV.VN
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