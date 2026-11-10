Giải Pickleball VTV9 Open 2026 tại TP.HCM có tổng giải thưởng 2 tỷ đồng

Giải Pickleball VTV9 Open 2026 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) phối hợp với Liên đoàn Pickleball Việt Nam và Công ty Cổ phần Sport Connect tổ chức tại cụm sân Banger, TP.HCM.

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Tại buổi họp báo công bố giải đấu chiều 10/11, ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, cho biết giải không chỉ là nơi tranh tài mà còn là nơi giao lưu giữa những vận động viên với đội ngũ báo chí, doanh nhân…, thúc đẩy tinh thần rèn luyện thể dục thể thao.

Nhà báo Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ phát biểu (Ảnh: Hà An)

Sau lần đầu tiên tổ chức vào năm 2025, Pickleball VTV9 Open 2026 dự kiến thu hút 600–800 vận động viên đến từ 4 nhóm đối tượng là các tay vợt chuyên nghiệp; vận động viên phong trào; báo chí, doanh nhân; các KOLs (nghệ sĩ và người có sức ảnh hưởng). Các cặp vận động viên thi đấu vòng bảng trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Giải dự kiến thu hút 600 - 800 vận động viên (Ảnh: BTC)

Giải bao gồm 9 nội dung là đôi nam và đôi nữ báo chí, nghệ sĩ, KOLs; đôi nam doanh nghiệp; đôi nam Pro; đôi nam nữ Pro; đôi hỗn hợp 7.5; đôi nam 6.0; đôi hỗn hợp 5.5 và đôi nữ 4.6.

Tổng giá trị giải thưởng 2 tỷ đồng gồm hiện vật và hiện kim. Trong đó, giải nhất đôi nam Pro nhận giải thưởng trị giá 120 triệu đồng, đôi nam nữ Pro 60 triệu đồng và đôi hỗn hợp 7.5 là 50 triệu đồng.

Đây là lần thứ hai giải được tổ chức sau mùa giải 2025 (Ảnh: BTC)

Giải nhất đôi nam và đôi nữ báo chí, nghệ sĩ, KOLs nhận 30 triệu đồng mỗi nội dung. Giải nhất đôi nam doanh nghiệp trị giá 20 triệu đồng. Ba nội dung còn lại có giải nhất 15 triệu đồng mỗi nội dung.

Vận động viên có thể đăng ký trực tuyến đến hết ngày 15/11 hoặc đến khi đủ số lượng. Ban tổ chức dự kiến bốc thăm chia bảng ngày 16/11.