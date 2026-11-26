Pickleball World Championship 2026 ghi nhận doanh thu 2 triệu USD. (Ảnh: PPA Tour)

Theo thông báo của PPA Tour, giải Pickleball World Championship 2026 (Giải Vô địch Pickleball thế giới) đã đón tổng cộng 70.000 khán giả. Giải đấu cũng ghi nhận doanh thu 2 triệu USD từ tiền bán vé và phí đăng ký tham dự.

Lượng khán giả của Pickleball World Championship 2026 đã tăng 17% so với năm 2025, qua đó trở thành giải đấu cấp thế giới có đông khán giả nhất từ trước đến nay của PPA Tour và MLP (Major League Pickeball).

Bên cạnh đó, giải đấu cũng lập kỷ lục với tổng cộng 79 triệu phút nội dung về PPA Tour và MLP (Major League Pickeball) được phát sóng trên các nền tảng.

Pickleball World Championship là giải đấu được PPA Tour và MLP tổ chức thường niên từ năm 2023. Sự kiện ghi nhận đà tăng trưởng đều đặn qua từng năm và hiện là một trong những giải pickleball nổi bật nhất trong hệ thống PPA Tour và MLP.

Pickleball World Championship 2026 diễn ra từ 30/10 đến 8/11 tại Texas, Mỹ. Giải đấu thu hút hơn 4.000 VĐV nghiệp dư và chuyên nghiệp từ 36 quốc gia tham dự, với hơn 5.0000 trận đấu tại các nội dung.