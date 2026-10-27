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Quả bóng vàng 2026: HLV Luis de la Fuente ẵm giải HLV xuất sắc nhất

Thứ Ba, 05:59, 27/10/2026
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VOV.VN - HLV Luis de la Fuente được vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 diễn ra ở London. Chiến lược gia trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha nhận giải thưởng mang tên huyền thoại Johan Cruyff sau khi dẫn dắt đội tuyển vô địch World Cup 2026.

HLV Luis de la Fuente giành giải HLV xuất sắc nhất tại Quả bóng Vàng 2026

Sáng nay (27/10), HLV Luis de la Fuente được vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 diễn ra ở London. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Dưới sự dẫn dắt của HLV 65 tuổi, Tây Ban Nha lần lượt vô địch Nations League 2023, EURO 2024 và World Cup 2026. Tây Ban Nha chỉ bỏ lỡ danh hiệu Nations League 2025 sau thất bại trước Bồ Đào Nha trên loạt sút luân lưu. Ở tuổi 65, HLV Luis de la Fuente cũng trở thành HLV lớn tuổi nhất vô địch World Cup, vượt qua HLV Vicente del Bosque, người đăng quang cùng Tây Ban Nha ở tuổi 59.

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HLV Luis de la Fuente ẵm giải HLV xuất sắc nhất năm 2026 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại lễ trao giải, HLV De la Fuente nhấn mạnh thành công là kết quả của nỗ lực tập thể, thay vì dấu ấn cá nhân: “Đây là giải thưởng dành cho một tập thể, một đội bóng tuyệt vời, những cầu thủ mà tôi cảm thấy vinh dự khi được dẫn dắt, cùng một ban huấn luyện xuất sắc nhất thế giới”.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha gửi lời cảm ơn tới Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), các cộng sự và gia đình. Chia sẻ về bí quyết thành công, HLV Luis de la Fuente cho biết: “Bí quyết là có một tập thể luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Các cầu thủ thực hiện triết lý này tốt hơn nhiều so với những gì tôi từng hình dung. Thành công này thuộc về họ”.

PV/VOV.VN
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