Quả bóng Vàng 2026: Lamine Yamal lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử

Lamine Yamal giành Kopa Trophy 2026

Lamine Yamal tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá thế giới khi giành Kopa Trophy 2026, giải thưởng do tạp chí France Football trao tặng cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất thế giới. Ngôi sao Barcelona trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu này ba năm liên tiếp, sau các chiến thắng vào năm 2024 và 2025.

Lamine Yamal giành Kopa Trophy 2026 (Ảnh: Reuters).

Trước Yamal, Kylian Mbappe giành danh hiệu đầu tiên vào năm 2018 khi còn khoác áo PSG. Matthijs de Ligt được vinh danh năm 2019, Pedri chiến thắng năm 2021, Gavi nhận giải năm 2022 và Jude Bellingham giành danh hiệu năm 2023.

Yamal trải qua mùa giải 2025/2026 nổi bật trong màu áo Barcelona. Anh ra sân 45 trận trên mọi đấu trường, ghi 24 bàn và có 18 pha kiến tạo. Ngôi sao trẻ góp công giúp đội bóng xứ Catalonia giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, cầu thủ này đã có 37 lần ra sân và ghi 11 bàn thắng. Tại World Cup mùa hè vừa qua, Yamal góp mặt trong cả tám trận đấu của đội tuyển, đá chính bảy trận và đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục chức vô địch.

Yamal muốn nhường danh hiệu cho đồng đội Pau Cubarsí

Dù tiếp tục được vinh danh, Yamal vẫn dành sự chú ý cho người đồng đội Pau Cubarsí, ứng viên cũng góp mặt trong cuộc đua Kopa Trophy năm nay. Yamal cho biết: “Tôi muốn Cubarsí, đồng đội của tôi, có mặt ở đây. Giải thưởng này đáng lẽ phải thuộc về cậu ấy. Tôi ước Cubarsí giành được danh hiệu này”.

Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng gửi lời cảm ơn tới Barcelona và đội tuyển quốc gia, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để chinh phục thêm những danh hiệu tập thể và cá nhân.

“Tôi muốn cảm ơn câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tôi phải tiếp tục làm việc để giành thêm các danh hiệu tập thể và cá nhân như giải thưởng này” – cầu thủ của Barcelona chia sẻ thêm.

Bảng xếp hạng Kopa Trophy 2026 1. Lamine Yamal 2. Pau Cubarsí 3. Warren Zaïre-Emery 4. Lennart Karl 5. Yan Diomandé 6. Ayyoub Bouaddi 7. Kerim Alajbegovic 8. Junior Kroupi 9. Ibrahim Maza 10. Johan Manzambi