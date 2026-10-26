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Quả bóng Vàng 2026: Mbappe vượt qua Kane và Yamal?

Thứ Hai, 10:23, 26/10/2026
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VOV.VN - Người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới háo hức chờ đợi chủ nhân của Quả bóng Vàng 2026.

Quả bóng Vàng 2026 khó đoán khi kết quả bình chọn được giữ kín

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 sẽ diễn ra lúc 1h ngày 27/10 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát London Palladium, Anh. Đây là lần đầu tiên France Football tổ chức sự kiện này bên ngoài nước Pháp nhằm tưởng nhớ Stanley Matthews, chủ nhân Quả bóng vàng đầu tiên năm 1956.

Danh sách đề cử năm nay gồm 30 cầu thủ có màn trình diễn nổi bật trong mùa giải 2025/2026. Hội đồng bình chọn gồm 100 nhà báo thể thao đến từ 5 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Mỗi giám khảo lựa chọn 10 cầu thủ và chấm điểm theo thứ tự từ 15 đến 1 điểm. Ban tổ chức sẽ trao danh hiệu cho cầu thủ có tổng điểm cao nhất.

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30 ứng cử viên Quả bóng Vàng 2026.

Theo tiêu chí của France Football, ban giám khảo ưu tiên màn trình diễn cá nhân, tiếp đến là thành tích tập thể và các danh hiệu, cuối cùng là đẳng cấp cùng tinh thần fair-play.

Harry Kane, Kylian Mbappe và Lamine Yamal được đánh giá là ba ứng viên sáng giá nhất. Kane gây ấn tượng với 73 bàn thắng, danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga và Giày Vàng châu Âu.

Trong khi đó, Mbappe nổi bật nhờ khả năng săn bàn, danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 và những cột mốc ghi bàn ấn tượng. Về phía Yamal, cầu thủ này có lợi thế với chức vô địch La Liga cùng Barcelona và danh hiệu vô địch World Cup 2026.

Theo một số nguồn tin báo chí châu Âu, Mbappe dẫn đầu cuộc bình chọn, dù anh không giành danh hiệu tập thể nào ở mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, France Football vẫn giữ kín kết quả cho đến lễ trao giải, khiến cuộc đua năm nay khó đoán.

PV/VOV.VN
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