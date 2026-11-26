Ngày 26/11, Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng 2026 cho biết, Quả bóng vàng Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những thành tích chuyên môn, đồng thời khích lệ các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Hình ảnh một ngôi sao bóng đá luôn được bồi đắp từ tài năng, nhân cách, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với xã hội.

Ông Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải thưởng Quả bóng vàng 2026. (Ảnh: Hà An).

Trong lần thứ 31 được tổ chức, giải thưởng dự kiến gồm 14 hạng mục, tôn vinh những cá nhân có thành tích đóng góp nổi bật ở các lĩnh vực bóng đá nam, bóng đá nữ và Futsal và các giải thưởng khác.

Đặc biệt, năm nay Quả bóng vàng Việt Nam bổ sung Giải thưởng Fair Play, nhằm tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử cao thượng và tinh thần thể thao văn minh.

Ngoài ra, Ban tổ chức giải quyết định nâng tiền thưởng ở các hạng mục. Cụ thể, cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng, bạc, đồng ở các hạng mục nam, nữ lần lượt nhận 50 triệu, 40 triệu và 30 triệu đồng; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal nhận 40 triệu, 30 triệu và 20 triệu đồng. Giải Cầu thủ trẻ nam, nữ và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhận 20 triệu đồng/giải. Hai giải Cống hiến và Fair Play mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Hà An).

Ban tổ chức sẽ gửi thư mời và danh sách ứng cử viên đến các chuyên gia, huấn luyện viên, đội trưởng các câu lạc bộ và đại diện cơ quan báo chí, truyền hình để bầu chọn các danh hiệu chuyên môn theo điều lệ.

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đánh giá, Quả bóng vàng Việt Nam là giải thưởng có sức bền lâu nhất của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Theo ông, đây là giải thưởng có tính cạnh tranh cao. Đặc biệt, năm 2026, thành tích của Đội tuyển quốc gia rất nổi bật với chức vô địch Đông Nam Á, các câu lạc bộ cũng có nhiều bước tiến ở đấu trường châu lục nên giải thưởng càng trở nên gay cấn giữa các ứng viên.

Có mặt tại lễ công bố, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh, người từng giành 3 Quả bóng vàng Việt Nam chia sẻ: "Các cầu thủ khi được thi đấu bóng đá thì mơ ước được giành một giải thưởng cá nhân cao quý nhất thì đó là Quả bóng vàng. Và theo tôi đó là động lực. Khi chúng ta đạt được điều đó rồi thì chúng ta cần phải giữ gìn hình ảnh, cần phải thi đấu tốt hơn để xứng đáng được với giải thưởng đó. Đó là động lực, tiền đề để cầu thủ phát triển hơn chứ không phải là áp lực".

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh. (Ảnh: Hà An).

Thời gian xét chọn Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 dự kiến kéo dài từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2026, áp dụng cho toàn bộ các hạng mục.

Ban tổ chức sẽ gửi thư mời bầu chọn và danh sách ứng cử viên đến các chuyên gia, huấn luyện viên, đội trưởng các câu lạc bộ cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình trên cả nước. Việc bầu chọn các danh hiệu chuyên môn được thực hiện theo điều lệ của giải thưởng; riêng Fair Play do Hội đồng Thẩm định và Bình chọn quyết định.

Dịp này, Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục triển khai chương trình “Áo ấm đến trường”, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng cao và các địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ 1. Quả bóng vàng Nam (21): Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Filip, Nguyễn Quang Hải (CLB CAHN); Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tài Lộc, Trương Tiến Anh (Ninh Bình); Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội FC); Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel); Lê Giang Patrik (CLB CA HN); Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng/CLB CA TP.HCM); Nguyễn Xuân Son (Thép Xanh Nam Định); Trần Trung Kiên (HAGL). 2. Quả bóng vàng Nữ (13): Cù Thị Huỳnh Như, Huỳnh Như, K'Thủa, Phan Thị Trang, Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu Xuân (TP.HCM I); Ngân Thị Vạn Sự, Phạm Hải Yến, Thái Thị Thảo, Vũ Thị Hoa (Hà Nội I); Dương Thị Vân, Ngọc Minh Chuyên, Nguyễn Thị Bích Thùy (Thái Nguyên T&T). 3. Quả bóng vàng Futsal (10): Nguyễn Đa Hải, Phạm Văn Tú, Trịnh Công Đại, Từ Minh Quang, Vũ Ngọc Ánh (Thái Sơn Bắc); Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát, Nhan Gia Hưng, Trần Thái Huy (Thái Sơn Nam TP.HCM); Đoàn Minh Quang (Sahako). 4. Cầu thủ trẻ Nam (U23) xuất sắc (12): Ngô Đăng Khoa, Nguyễn Thái Quốc Cường (CLB CA TP.HCM); Lê Văn Thuận, Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình); Nguyễn Minh Tâm, Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai); Cao Văn Bình (Sông Lam Nghệ An); Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội FC); Đinh Quang Kiệt (Hoàng Anh Gia Lai/CLB CA TP.HCM); Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel); Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN); Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng/ CLB CA TP.HCM). 5. Cầu thủ trẻ Nữ (U23) xuất sắc (8): Lê Hồng Yêu, Lê Thị Thu, Lưu Hoàng Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu (Trung tâm Thể thao II - Sở VHTT Ninh Bình); Đậu Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thùy Linh (Trung tâm TDTT Thống Nhất - TP.HCM); Ngọc Minh Chuyên, Nguyễn Ngô Thảo Nguyên (Thái Nguyên T&T). 6. Cầu thủ nước ngoài xuất sắc (9): Alan Sebastiao Alexandre, Leonardo Artur De Melo, Nguyễn Adou Leygley Minh (CLB CAHN Hà Nội); Goncalves Silva Lucas Vinicius (Thể Công Viettel/Ninh Bình); Imoh Fred Friday (Ninh Bình); Kyle Nino Colonna/Lương Chí Khải (Thể Công Viettel); Michael Onyedikachi Olaha/Olaha Mạnh Đức (Sông Lam Nghệ An/CLB CA TP.HCM); Milan Makaric (Đà Nẵng/Hải Phòng); Tagueu Tadjo Diederrick Joel (Hải Phòng).