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Quang Dương trước cơ hội chinh phục danh hiệu APP Tour đầu tiên tại Việt Nam

Thứ Năm, 10:00, 12/11/2026
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VOV.VN - Quang Dương được kỳ vọng sẽ chinh phục danh hiệu APP Tour đầu tiên tại Việt Nam khi tham dự chặng APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026.

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Quang Dương tại chặng APP Asia Tour Penang 2026. (Ảnh: FBNV)

Giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12. Đây là lần đầu tiên một chặng đấu chính thức thuộc hệ thống APP Asia Tour được tổ chức tại Việt Nam.

Một loạt tay vợt quen thuộc với người hâm mộ pickleball Việt Nam như Quang Dương, Trịnh Linh Giang, Richard Livornese Jr., Roos Van Reek hay Harsh Mehta sẽ góp mặt tại APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026.

Đáng chú ý, Quang Dương được kỳ vọng sẽ chinh phục danh hiệu APP Tour đầu tiên trên sân nhà. Trước đó, Quang Dương từng vô địch nội dung đơn nam và đôi nam tại chặng APP Asia Penang tại Malaysia vào tháng 7/2026.

Theo công bố của BTC, APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 sẽ có 5 nội dung ở hạng mục chuyên nghiệp gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Giải đấu cũng sẽ có 3 nội dung dành cho nhóm VĐV chuyên nghiệp từ 50 tuổi trở lên, 31 nội dung cho nhóm VĐV nghiệp dư và 12 nội dung cho nhóm VĐV trẻ (từ U10 đến U18).

PV/VOV.VN
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